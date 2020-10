Facebook y el desastre de sus dispositivos Oculus

Facebook no es particularmente conocida por tomar decisiones en pro del usuario. Pero cuando se trata de sus dispositivos Oculus, su set de realidad virtual, 2020 parece ser un año de decisiones particularmente estúpidas. Los últimos meses la compañía ha dejado clara su intención de combinar sus productos. En algunos casos esto tiene como resultado cosas tan inofensivas como cambiar el color de su icono de Messenger, en otras la de obligar a todos los poseedores de Oculus a contar con una cuenta de Facebook activa y registrar el set con ella.

De acuerdo con Facebook, se trata de una solicitud que quiere favorecer al usuario. La compañía asegura que de esta manera puede permitir a sus jugadores ‘conectarse con sus amigos’ y ‘encontrar más funciones sociales’. La realidad es que para muchos que no tienen la menor intención de usar una red social mejor conocida por sus tácticas predatorias de consumo y su poco tacto con la privacidad de la información, es más una manera de obligarlos a vincularse con la red social.

Pero el desastre de malas decisiones de Facebook y Oculus no termina allí. Ahora sabemos que vincular una cuenta de Facebook a un set y luego borrar dicha cuenta puede llevar a qué la persona no puede usar más su set de VR, impidiendo el acceso y, más importante, removiendo los permisos a cualquier juego que hayas comprado para él.

¡Hay más malas noticias! Al parecer Facebook cree que tampoco deberías usar la misma cuenta para vincular diferentes sets de VR… porque por supuesto todos necesitamos tres cuentas fantasmas de la red social de Mark Zuckerberg solo para poder jugar. Los usuarios han descubierto que si cuentas con diferentes Oculus, de manera literal, necesitas crear una cuenta en la plataforma ¡para cada uno de ellos!

Important VR PSA #2: 👉 Oculus headsets being used simultaneously on the same Facebook account will get it banned.

“not be able to use two headsets” “lead to one or both Facebook accounts being disabled or permanently banned”

Comms: @FBRealityLabs

Source: Reddit – kommanderk33n pic.twitter.com/uUGjF3VUZ9

— Cix (@CixLiv) October 24, 2020