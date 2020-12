Evaluación: Inmortals Fenix Rising

En el mismo mes en el que salió ‘Cyberpunk 2077’ y poco después del lanzamiento para consola de ‘Miles Morales’, ‘Demon Souls’, ‘Yakuza’ y ‘Assassins Creed: Vallhala’, ‘Inmortals Fenix Rising’ tiene la tarea imposible de hacerse notar. Un reto más complicado, considerando que se trata de nueva IP que, a diferencia de otros títulos, no ganó precisamente muchos titulares además del episodio en el que tuvo que cambiar de su nombre de ‘Gods and Monsters’ por una demanda de bebidas Monster (en este año de singularidades que es 2020).

‘Inmortals Fenix Rising’ es un RPG/platformer de mundo abierto, la marca de su Publisher Ubisoft. Sin embargo se trata de una nueva IP que quiere llevarnos en un viaje a través de la mitología griega. Tifón, el titán, ha logrado derrotar el panteón de dioses al transformarlos y esconder sus esencias en diferentes regiones del mundo. La única manera de derrotarlo será ingresar al tártaro y superar los desafíos en el Tártaro para derrotar a sus monstruos.

La nueva IP de Ubisoft tiene encanto, pero quizás le falten alas para volar más alto en el futuro. En términos de contenido, se trata de un juego que sin duda entrega muchas cosas para disfrutar. Sus acertijos son entretenidos, cuando consigue entregar bien sentido del humor se puede ver su encanto y ofrece retos interesantes para invertir unas horas en la consola. Por desgracia, no aporta algo radicalmente diferente que los distancie de las decenas de ‘TLOZ: Breath of the Wild’, además de contar con una animación muy inferior a la de otros juegos similares. El resultado final es uno de esos juegos que son perfectos en esas gangas virtuales, pero no una de las compras obligatorias para los gamers en la navidad de 2020.

Inmortals Fenix Rising: menos ‘Assassins Creed’ y más ‘Breath of the Wild’

Lo primero que es importante aclarar para los fans de los juegos de Ubisoft, es que ‘Inmortals Fenix Rising’ es más cercano a un juego de aventura como ‘Breath of the Wild’ que los mundos abiertos de ‘Assassins Creed’. Esto no solo lo decimos por el tipo de arte al que quiere apelar los diseños de ciertos monstruos o incluso el manejo de resistencia. La principal razón es que la mayoría de misiones y contenido del título están enfocados en resolver rompecabezas y desafíos de Platformer.

‘Inmortals Fenix Rising’ utiliza como principal mecanismo para lograr esto las ‘Alas de Icaro’ que le permiten a su protagonista el poder planear. Este elemento hace que, aunque sea posible escalar por prácticamente cada superficie del juego, ciertos lugares permanezcan inaccesibles al menos hasta que mejores esta habilidad. Pero luego esta herramienta se convierte en el principal recurso para atravesar ciertas pistas de obstáculos que usualmente esconden al jefe del nivel.

La construcción de los acertijos de ‘Inmortals Fenix Rising’ no es difícil, pero entretiene. En la mayoría de los casos estos requieren más entender cómo organizar las piezas del rompecabezas más un timing perfecto o una habilidad de reflejos impecable. Y el resultado final es un juego que entretiene más que por su dificultad, su nivel gráfico, su combate o incluso su historia, por lo entretenidos que son estos niveles.

Las alas imperfectas de Icaro

Por desgracia estos intentos se ven limitados por ciertos problemas que invaden el juego. Dos de los que más a menudo pueden frustrar a los jugadores es lo inestable de la física del juego y la ausencia de consistencia en ciertos elementos.

El primero se limita a que ciertos rompecabezas pueden ser más fáciles o difíciles dependiendo de cómo se comporte la física. Por ejemplo, una bola de piedra puede flotar más hacía la izquierda o derecha en un punto del laberinto haciendo que cada intento sea diferente, haciendo que cada repetición se sienta más cómo una lanzada de dados que como el producto de la habilidad.

En otras ocasiones el juego no es claro de la razón por la que ciertas habilidades funcionan y no. Uno de los primeros poderes que adquieres son los brazaletes de Hércules que permiten que atraigas objetos y los lances utilizando resistencia. En algunos casos la habilidad se activa, en otras, en algunos casos es posible lanzar los objetos, en otros… al momento de apuntar parece que alcanzaran su objetivo, pero al momento de lanzarlos la distancia alcanzada es mucho menor…

Es una experiencia que se repite de manera constante en ‘Inmortals Fenix Rising’. Aunque los niveles están muy bien diseñados, las mecánicas de este juego y la manera en la que funciona su física puede convertirlos en pesadillas imposibles de predecir y llenas frustraciones para los usuarios.

Un rostro que ni Hefesto puede querer

‘Inmortals Fenix Rising’ es, además, un juego que no resulta atractivo visualmente. Los modelos de sus personajes se siente particularmente mal ejecutados y a menudo pueden dar esta sensación más de un juego desarrollado por un estudio independiente que por uno de los distribuidores más importantes de la industria de los videojuegos. Es un problema que no se siente tan molesto al recorrer su mundo en la tercera persona o sobrevolar sus locaciones, pero que resulta imposible de ignorar en alguna de las escenas cinemáticas del juego.

Y esto sienta mal porque uno de los puntos que el juego intenta convertir en fortaleza es su sentido del humor. La historia de ‘Inmortals Fenix Rising’ se burla de los dioses y héroes, hace comentaros sobre algunos de los mitos y rompe la cuarta pared. Zeus es un desconsiderado, Afrodita es una chismosa, Ares es un cobarde drámatico… todas estas buenas intenciones se pierden cuando el juego pasa a los rostros inexpresivos y poco atractivos de sus personajes. Entonces se pierde la magia.

Tampoco hace algo realmente con estos mitos, más allá de burlarse de ellos. Aunque las comparaciones son odiosas, Hades se destacó porque reinterpretó el Mito de Perséfone, junto con otras historias y personajes, y les dio una personalidad. ‘Inmortals Fenix Rising’ por otro lado le da un toque divertido, pero cuenta su historia de una manera particularmente interesante o novedosa.

Las 12: tareas: 11 de ellas son Grinding

El sistema de mejora de ‘Inmortals Fenix Rising’ no es nada fuera de lo común. Hay un sistema de armas y habilidades que puede ser mejorado a medida que avanzas en la historia. EL juego no cuenta con un sistema de experiencia y, en teoría, puede enfrentar cualquier de los retos que ofrece si cuentas con las habilidades adecuadas, aunque más habilidades hacen de cualquier tarea un reto mucho más fácil de realizar.

Lo que algunos deben tener presente es que cada una de estas mejoras requiere de una ‘moneda’ diferente que se obtiene de maneras distintas. Alguna se pagan con cristales que obtienes de tesoros y peleas. Otras deben ser recogidas en el mundo abierto, usualmente escondidas. En otros casos deberás completar retos para obtener el recurso necesario. De manera sencilla, no hay forma de optimizar tu tiempo, sino que a menudo deberás probar hacer de todo un poco si quieres aumentar tus probabilidades de sobrevivir. Lo que también puede significar sesiones de grinding, en especial mientras te acercas a áreas con una mayor cantidad de enemigos o aquellos que requieren de más golpes para noquearlos.

Conclusión: 3.5/5 – Un mito menor

No malinterpreten lo anterior como señales de un mal juego. ‘Inmortals Fenix Rising’ consiguió motivarme a completar su campaña y resolver los retos que tenía para mí. El juego cumple con el requisito básico de ser entretenido. Para aquellos que están buscando un juego con el cual pasar el tiempo y les gustan las aventuras de tipo ‘Breath of the Wild’ hay valor en este juego. Sin embargo, no se trata de una aventura obligatoria, sino más de esas opcionales en los meses en los que tu estudio o franquicia favorita no sacará algo nuevo.

Imágenes: Captura ENTER.CO