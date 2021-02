ESA quiere que E3 2021 sea 100% digital

Tenemos claro que los eventos masivos deberán ser cancelados, al menos hasta la mitad de 2021. Lo que esto implica es que las ferias y convenciones desde ya deben planear cómo organizarse para el resto del año. La ESA (Electronic Entertainment Expo), organización a cargo de E3 2021, parece estar planeando que la edición de este año sea completamente digital, dividida en un evento virtual de 3 días.

Al parecer, los organizadores del evento han enviado a los distribuidores que suelen asistir esta propuesta. VGC obtuvo una copia que contiene todos los detalles de la versión digital de E3 2021. Al parecer, el evento tendría lugar del 15 al 17 de junio y contará con transmisiones en vivo de las 10AM a las 10PM.

El plan para cada día incluye presentaciones de dos horas enfocadas en un distribuidores o incluso en un juego en particular. La plataforma también ofrecería la posibilidad de realizar sesiones de preguntas.

E3 ha sido caracterizada por ser un evento principalmente para los medios. Periodistas e influenciadores son invitados para conocer de primera mano estos lanzamientos y probar los títulos. De acuerdo con la propuesta de ESA, E3 2021 le daría acceso a los medios registrados una semana antes del evento. Esto significaría la posibilidad de probar demostraciones que serían entregadas una semana antes de cada presentación. También abren la posibilidad a los desarrolladores para entregar demos públicas (estas serían ofrecidas a través de plataformas como Steam).

En un comunicado para GameSpot, ESA confirmó que está «transformando la experiencia E3 para 2021 y pronto compartiremos detalles exactos sobre cómo estamos uniendo a la comunidad global de videojuegos. Estamos teniendo excelentes conversaciones con editores, desarrolladores y empresas en todos los ámbitos, y esperamos poder compartir los detalles sobre su participación pronto».

El mayor desafío para la ESA será el vender esta idea a los desarrolladores. El año pasado la mayoría de ellos optaron por realizar sus propias conferencias en julio o junio para presentar sus juegos. En este sentido, la plataforma que ofrece E3 2021 es una a la que ellos ya tienen acceso. Sony anunció que no tenía interés en participar en la edición de 2020 y es poco probable que su actitud cambie este año. Nintendo hace años no tiene conferencias, sino que transmite su Nintendo Direct de lanzamientos, por lo que sería otro gran desarrollador que quizás no esté interesado.

También supone un gasto adicional para los desarrolladores. ESA no solo no solo está buscando una suma por ofrecer estos espacio (de acuerdo con VGC, de cientos de miles de dólares), sino que cada estudio tendría que coordinar la logística para entregar los códigos de estas demos y verificar que la información no rompa los protocolos de embargo.

