El juego de ‘Wolverine’ no está vinculado con ‘Spider-Man’

El juego de Wolverine no tendrá relación con los juegos de Spider-Man, para aquellos que esperaban algún crossover entre avengers y X-Men.

Este jueves estuvo cargado de noticias para los fans de PlayStation. El tráiler de ‘God o War’ o el remake de ‘Star War: Knights of the Old Republic’ son de los anuncios que más ruido causaron. Pero una sorpresa que pocos esperaban ver venir era un nuevo juego dedicado a otro personaje de Marvel cómics: Wolverine. El tráiler nos confirmó poco, además de que el mutante tendrá su propio título en algún momento y que todo fan de X-Men necesita invertir en una PlayStation 5 ya.

Por ahora los detalles sobre el juego de Wolverine son bastante escasos. Sin embargo, un elemento que no escapó de la vista de muchos es el hecho de que será desarrollado por Insomniac, el mismo desarrollador de Marvel’s Spiderman. Lo que muchos tomaron como una señal de que quizás el equipo está comenzando a crear un ‘multiverso’ de héroes a través de sus héroes con historias conectadas.

Pero el equipo, de manera rápida, hizo la aclaración de que Marvel’s Wolverine será un título en ‘solitario’. ¿Qué significa esto? Insomniac no entregó detalles, pero hay varias interpretaciones posibles. La más fácil es que el juego contará con una historia que no tendrá relación con los eventos en Marvel’s Spider-Man o con la franquicia del trepamuros. Otra interpretación es que incluso puede que el juego no esté dentro del mismo universo que el del Peter Parker y Miles Morales de Insomniac.

Sabemos que el estudio ha creado un mundo en el que los vengadores y los X-Men existen. Lo sabemos porque, aunque la ciudad de Nueva York de Marvel’s Spider-Man no tiene un cameo de Iron-Man o el Capitán América, sí entrega referencias como por ejemplo Hell’s Kitchen (el territorio de Daredevil) o incluso la torre de los vengadores.

Por supuesto, desperdiciar la oportunidad de hacer una colaboración parece un desperdicio, considerando la popularidad que han tenido los juegos de Spider-Man. Por ahora no hay detalles de cuándo saldrá Wolverine y con Spider-Man con una ventana de 2023 es posible que no sea hasta 2025 que tengamos el juego, con pocos detalles de la aparición de Logan en las consolas. Con este ritmo sugerimos no esperar sentado la aparición de un juego de Insomniac de los Vengadores… al menos no hasta la PS7 en 2040.

Imágenes: Insomniac