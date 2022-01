El juego de Among Us también tendrá un manga

Es hora re una reunión de emergencia. El juego de Among Us recibirá una adaptación al manga en la revista Bessatsu Cocoro. La historia será publicada el tomo 4 de 2022, el próximo febrero. La información nos llegó cortesía de la cuenta en Twitter de Manga Mogura.

La salida del manga en estos momentos no deja de ser… sospechosa (perdón por el chiste obvio). Aunque Among Us no es la misma sensación que era el año pasado, cuando explotó gracias a la necesidad de un juego gratuito que, de paso, nos permitía conectar con personas que no podíamos ver. El título todavía tiene buena tracción y su actualización más reciente ha entregado una versión mucho más interesante del juego (además de micro transacciones), pero no deja ser curioso que un año después recibamos su historia en formato manga.

Por desgracia, además del tomo en el que saldrá la historia no son más los detalles que conocemos sobre esta adaptación. No tenemos el nombre del artista y escritor de la historia, así como tampoco tenemos una idea de qué tanto se apegará al juego. Considerando el anuncio, lo más seguro es que se trate de un One Shot (una sola historia limitada) y no de una historia que se expanda durante varios tomos.

Por ahora Innersloth, el desarrollador de Among Us, tampoco ha compartido mayores detalles del proyecto. Por supuesto, no es el intento de adaptar el título a algún tipo de historia. El mismo año que se convirtió en sensación un grupo de creadores de YouTube crearon una pequeña película y hemos escuchado varios rumores de Netflix y Hollywood buscando sumarse al nombre que es hoy Among Us.

Imágenes: InnerSloth