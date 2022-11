EA producirá al menos tres juegos inspirados en el universo de Marvel

Si hay una franquicia que sepa cómo lucrarse de su enorme popularidad es Marvel. EA reveló el pasado septiembre que había alcanzado un acuerdo para realizar diferentes juegos inspirados en propiedades intelectuales de Marvel Comics. Ahora el publisher ha confirmado que, al menos, serán tres los juegos que lanzará al menos tres de estos juegos.

We’re thrilled to announce a multi-title collaboration with @Marvel to develop action adventure games for consoles and PC!

Each game will be their own original story set in the Marvel universe.💥

