EA desarrollará ‘The lord of the rings: heroes of middle earth ‘ para móviles

El día de hoy se anunció que Electronic Arts (EA) se unirá con Middle-earth Enterprises, una división de The Saul Zaentz Company. Se espera que de dicha unión surja el desarrollo de un videiuego gratuito pensado para dispositivos móviles. Se trata The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, un juego de rol.

Según el anuncio, el videojuego será de rol de colección, por lo que se esperan próximas entregas. Eso sí, hay que tener en cuenta que las secuelas dependerán exclusivamente de la popularidad que alcance el videojuego inspirado en el señor de los anillos. ‘The lord of the rings’ como su nombre lo indica, llevará la fantasía y las aventuras de El Señor de los Anillos a los fanáticos a través de un juego para celulares.

“Estamos enormemente emocionados de aliarnos con The Saul Zaentz Company y Middle-earth Enterprises en esta nueva generación de juegos de rol para móviles”, argumentó Malachi Boyle, Vicepresidente de RPG Móviles en EA. “El equipo está lleno de fanáticos de El Señor de los Anillos y El Hobbit, y cada día unen su tremenda pasión y talento para brindar una experiencia auténtica a los jugadores. La combinación de gráficos de alta fidelidad, cinemáticas animadas y arte refinado sumergirá a los fans de la Tierra Media a la fantasía donde podrán ir mano a mano con sus personajes favoritos”, concluyó.

Por su parte, Fredrica Drotos, directora de marcas y licencias de Middle-earth Enterprises de SZC mencionó: “Estamos encantados de trabajar con EA una vez más, esta vez para traer un juego móvil inspirado únicamente en la Tierra Media como se describe en las obras literarias de J.R.R. Tolkien a sus fanáticos. Es un honor trabajar con el talentoso equipo de Capital Games, cuyo conocimiento y amor por la tradición es palpable en todo momento”.

Según ambas compañías ‘The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth’ será una combinación entre una historia inmersiva, combate por turnos, sistema de coleccionables y una amplia lista de personajes de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Entonces, los jugadores podrán batallar en medio de historias icónicas del mundo de Tolkien y luchar contra los males de la Tierra Media.

Se espera que The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth entre en pruebas beta regionales limitadas en el segundo semestre de este año. De igual manera, nos hace falta conocer detalles como la duración del juego, los campos de batalla, si se podrá jugar uno a uno o en equipo. Por ello, estaremos atentos a próximos anuncios.

Imagen: Wikimedia Commons