EA confirma que está desarrollando, al menos, 3 juegos más de Star Wars

Aunque EA ya no vaya a ser el único estudio dedicado a lanzar juegos de Star Wars, no significa que no tenga proyectos en el tintero de la franquicia. A través de un comunicado de prensa, EA anunció que está trabajando en tres nuevos juegos e incluso compartió detalles de algunos de ellos.

Los tres juegos se enfocarán en géneros diferentes y uno de estos títulos será la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order. El juego original se lanzó en 2019 y recibió críticas muy positivas (algo que EA necesitaba después del fiasco de ‘Star Wars Battlefront II’), lo que se refleja en su calificación de 75 en Metacritic.

El segundo juego es un Shooter en primera persona (FPS) que será dirigido por Peter Hirschmann, director de Respawn (Apex Legends, Titanfall) y el tercero ha sido descrito como un ‘juego de estrategia’ que será una colaboración entre Respawn y Bit Reactor, un estudio formado por antiguos desarrolladores de Firaxis Games (Xcom).

Por ahora no tenemos una idea de qué tan cercanos están estos proyectos a su lanzamiento. Algunos rumores aseguran que Star Wars Jedi: Fallen Order 2 llegaría incluso este mismo año, pero por ahora no parece existir mucha evidencia que valide estas afirmaciones.

The Jedi Fallen Order sequel has been in production for a while and should be out this year or next. The shooter and strategy game sound like they’re many years away. This type of announcement is often for hiring purposes — particularly essential now, during the Great Resignation

— Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022