¿Dónde puedes ver la final del Campeonato Mundial de LoL?

El Campeonato Mundial de LoL (Worlds 2020) llega a su fin, tras un mes cargado de uno de los mejores y más apasionantes espectáculos de esports. En una final inédita para tiempos de pandemia, además de los millones de espectadores en línea, la última batalla de Worlds entre el representante de Corea del Sur: DAMWON Gaming (DWG) y el de China, Suning (SN), podrá ser presenciada por 6.300 fanáticos que llegarán al Estadio Pudong de Shanghái, bajo estrictas medidas sanitarias este sábado 31 de octubre.

En una final al mejor de 5 partidas, Damwon y Suning, prometen entregar una batalla épica en la Grieta del Invocador. El primer representante de la LCK, llega a esta nueva final con la confianza de haber aplastado al último representante de occidente en carrera: G2 Esports. Tras actuaciones de Ghost y ShowMaker durante toda la serie, el equipo de Corea del Sur se instaló en una final en la que se posiciona como favorito para quedarse con la Copa del Invocador.

Te puede interesar: Orden de la administración Trump no afectará ‘LoL’

Con un DWG agresivo desde el inicio, pocas fueron las opciones que tuvo el equipo europeo de G2. Desde la primera partida, los asiáticos lograron todos los objetivos de la grieta, y aunque cedieron una partida, al final de la serie cerraron en menos de 20 minutos la cuarta y definitiva partida, marcando un récord como la partida más rápida en la historia de Worlds. Con esto, el campeón de la LCK vuelve a ser finalista tras dos años de ausencia y dejando en el camino, una vez más, a Caps y compañía.

El otro finalista, Suning, puso la cuota de sorpresa en las semifinales de Worlds 2020 y dejó en el camino al primer representante de China, Top Esports. En una primera partida muy agresiva en los carriles exteriores, JackeyLove lograba varios asesinatos para Top Esports, que complicaban los avances del León de Sol, y de paso, dejaban al descubierto los objetivos. Pese a esto, Suning aguantó la presión y debilitó poco a poco el juego de los campeones de la LPL, quedándose con la primera partida de la segunda semifinal.

¿Dónde puedes ver la final del Campeonato Mundial de LoL?

La final será transmitida por los canales oficiales de Riot Games, Señal Colombia, ETC TV y TV Azteca, este 31 de octubre, directamente desde Shanghái, China. Los horarios para disfrutar de la final de la 10º versión de Worlds 2020 son a partir desde las 04:00 AM MX, 05:00 AM CO y PE, 07:00 AM CL y AR.

Imágenes: Riot Games