Diciembre 14: Meta incluirá el modo Sandbox en Population: One

La incorporación del modo Sandbox fue confirmada por medio del Twitter oficial de Meta Quest Gaming. La novedad permitirá que a partir del 14 de diciembre, los videojugadores creen sus propios mundos de realidad virtual (RV) en Population: One.

La prerreserva ya estaba abierta desde el pasado 11 de octubre. El modo Sandbox es un estilo de videojuego que permite a los jugadores tener gran libertad de movimientos y progresión, para ser creativos a la hora de completar tareas hacia un objetivo concreto dentro del videojuego.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg compró el pasado año BigBox VR, el estudio desarrollador de Population: One, un ‘battle royale’ en RV que contará próximamente con una nueva actualización para el visor de Meta, Quest 2.

Esta permitirá que los usuarios «exploren, construyan y jueguen una amplia variedad de juegos con sus amigos en RV», tal y como ha indicado la compañía desde su cuenta Meta Quest Gaming a través de Twitter.

Según la desarrolladora BigBox, con este modo se puede jugar en distintos lugares, que van desde una base lunar, un pueblo vikingo, e, incluso, desde un punto en el que haya gravedad cero. «El creador de juegos generado por el usuario está limitado solo por su imaginación».

La nueva versión del juego, disponible a partir del miércoles 14 de diciembre, permitirá llevar a cabo la acción en cualquier lugar ideado por el propio jugador y abrirá una posibilidad infinita de escenarios e historias.

📢SANDBOX LAUNCH ALERT • 12.14.22 • 📢

🛠️Sandbox is a user-generated game creator

🛠️Explore, create, and play a variety of games with friends in VR.

🛠️Take the action to a moon base, a Viking village, and more!

Launches Dec. 14 in Early Access within Population: One 🚀🗓️ pic.twitter.com/GICpJElrYs

— Meta Quest Gaming (@MetaQuestGaming) December 2, 2022