‘Days Gone’ no tenga un segundo juego

Es posible que muchos de ustedes olvidaran ‘Days Gone’. Aunque el juego fue un éxito comercial y tuvo, en general, reseñas positivas no se ha escuchado mucho hablar de él. Y no lo harás en los próximos años, pues un reporte asegura que el título no tendrá una secuela.

De acuerdo con el reporte, Sony Bend (el estudio detrás del juego) intentó vender la idea de una secuela a Sony. Pero, al parecer, la compañía rechazó la propuesta y en vez de eso solicitó al equipo el trabajar con Naugthy Dog en un ‘juego de multijugador’.

La información hace parte de un reporte más grande que da algunas pistas sobre lo que podríamos esperar de algunos estudios de Sony en el futuro. Por ejemplo, también se asegura que la compañía está desarrollando un remake de ‘The Last of Us’.

La idea no es que sea un juego completamente nuevo, sino actualizar sus elementos gráficos a la PS5, con la posibilidad de añadir algunos elementos extra que mejoren su jugabilidad. Con esto queremos decir que será completamente diferente la versión remasterizada que se lanzó en 2014 para la PS4.

El reporte da algunos otros detalles. Por ejemplo, Naugthy Dog se mantiene en su posición de no sacar otro juego de ‘Uncharted, pero al parecer otro equipo dentro de Studio Bend no estaba muy satisfecho con este proyecto y fue asignado en trabajar en su propio título. Sobre qué estudio se encuentra trabajando en este momento en la franquicia, por desgracia el reporte esta información. Lo que sí nos dice es que en algún momento se propuso hacer un remake del juego original de ‘Uncharted’, pero por desgracia Sony decidió al final el no continuar con el proyecto, entre otras cosas gracias a los costos vinculados con realizarlo.

Al parecer el remake de ‘The Last of Us’ se encuentra todavía en desarrollo y no parece tener una fecha exacta para su salida. Lo que sí es claro es que este juego llegaría después del título multijugador de la misma franquicia que se está desarrollando.

Imágenes: Sony