‘Days Gone’ llegará a PC el 18 de mayo de 2021

Pronto no tendrás que tener una PS4 para poder jugar ‘Days Gone’. Hoy, 15 de abril de 2021, Sony Interactive Entertainment anunció a través del PlayStation Blog que el juego de mundo abierto de ‘Days Gone’ llegará a la Epic Games Store y Steam el 18 de mayo de 2021. El título llegará con gráficos mejorados, compatibilidad con monitores ultrapanorámicos de 21:9, controles de teclado y mouse, y todo el contenido posterior al lanzamiento de PlayStation 4.

La noticia llega poco después de que un reporte nos dijera que no hay planes para ‘Days Gone 2’. La noticia llegó con algo de sorpresa. El título nunca fue particularmente popular (al menos en la misma medida que otros colosos de la PS4 como ‘God of War’ o ‘Horizon Zero Dawn’), pero bajo ninguna medición fue poco popular. Al parecer parte del equipo a cargo del primer juego se encuentra trabajando en otro títulos, mientras que otra parte está concentrada en apoyar con el título multijugador de ‘The Last of Us’.

Days Gone es un juego de acción de mundo abierto ambientado en el alto desierto del noroeste del Pacífico. El juego tiene lugar dos años después de que una misteriosa pandemia global haya diezmado el mundo, matando a la mayoría, pero transformando a millones de personas en criaturas salvajes sin sentido. Los sobrevivientes viven en un mundo en el que los recursos son escasos, la violencia y los asesinatos son habituales y los Freakers (zombis) deambulan por terreno salvaje.

Juegas como Deacon St. John, un cazar recompensas y forajido que vive en el desierto sin ley fuera de los campamentos civiles. Deacon sobrevive gracias a las habilidades que aprendió antes de que el mundo se acabara, montando para Mongrels MC, un club de motociclistas ilegal, donde la violencia y el caos formaban parte de los viajes por carretera.

Imágenes: PlayStation