‘CyberPunk 2077’ ofrece rembolsos de su juego para consolas

Después de un fin de semana en el que usuarios de Xbox One y PlayStation 4 reportaran fallas, problemas y experiencias negativas con ‘Cyberpunk 2077’, CD Projekt se ha disculpado y aseguró que ofrecerá rembolsos a los jugadores que hayan comprado el título en estas consolas. La compañía aseguró que la razón principal para esto está en la decisión de no mostrar cómo se veía y corre el juego en la generación de consolas. La publicación se realizó a través de un mensaje compartido en Twitter.

“Nos gustaría que cualquiera que compre nuestra consola esté satisfecho con su compra. Nos gustaría que nos dieras una oportunidad, pero si no estás satisfecho con el juego en tu consola y no quieres esperar a las actualizaciones, queremos ofrecer un rembolso por tu copia”.

Para esto, los jugadores que hayan comprado una copia digital deberán utilizar el sistema de rembolsos de PlayStation o Microsoft. Para versiones físicas, primero deberán intentar devolver el juego a la tienda donde lo compraron, pero si esto no es posible entonces deberán contactar a [email protected] (en este caso no ofrecen garantía para el rembolso).

El lanzamiento de ‘CyberPunk 2077’ no ha podido salir peor. Después de varios meses de atraso, los jugadores finalmente pusieron sus manos en el RPG más reciente de CD Projekt. Sin embargo, desde el día parecía que algo iba mal. Por ejemplo, resultó extraña la decisión original de solo entregar códigos de reseña para PC y no para consolas a los portales especializados. Luego, el mismo día de su lanzamiento, se descubrió que ciertas secuencias del juego podían causar ataques epilépticos a las personas. Una falla que no redujo las críticas al estudio por obligar a sus empleados horas extra con el objetivo de no perder como fecha de lanzamiento diciembre de este año.

Pero en el caso de ‘Cyberpunk 2077’, sus versiones portadas para PS4 y Xbox One simplemente son insuficientes. Los jugadores han reportados desde los mismos errores que en PC, pero a esto se han sumado mayores problemas, como fallas que cierran el juego y obligan a re iniciar la consola, texturas que demoran 20 segundos en cargar o un apartado gráfico que es muy inferior a lo que se estaba esperando de este RPG.

“Arreglaremos errores y crashes (el juego cerrándose de repente), y mejoraremos la experiencia general. La primera ronda de actualizaciones acaba de ser realizada y la segunda llegará dentro de los próximos 7 días… estas actualizaciones no harán que el juego se vea mejor en la generación anterior de consolas, ni tampoco como lo harían en un PC de componentes altos, pero sí será más cercano a la experiencia prometida de lo que es ahora”.

Puedes leer el mensaje completo a continuación:

Imágenes: CD Projekt