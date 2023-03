¿Cuál es el jefe que ha matado más jugadores en Elden Ring? Ya tenemos la respuesta

Elden Ring es un juego en el que es normal morir. Es la razón por la que si buscas el videojuego en YouTube uno de los primeros videos que encuentras son tier list y debates sobre cuál es su jefe más mortal. Pues ahora no necesitamos suponer ya que Bandai Namco ha revelado estadísticas del juego y… para sorpresa de pocos Malenia es el jefe más difícil del soulsborne con más de 329 millones de intentos registrados.

Cualquiera que haya jugado Elden Ring entiende los motivos. Ella es uno de los últimos jefes que el jugador debe enfrentar y uno con patrones que exigen atención, reflejos rápidos y aprender de memoria sus patrones más letales. Por desgracia las estadísticas no nos dicen cuántos jugadores consiguieron derrotar a Malenia en el primer intento o cuántos de estos fracasaron. Malenia también se ha hecho famosa gracias al jugador ‘Let Me Solo Her’ que es responsable de al menos 1.000 de estos intentos e incluso se ha puesto el reto de completar una versión del juego en el que todos los enemigos son este jefe.

El segundo NPC enemigo con más intentos es Margit the Fell Omen (281), seguido de Limgrave Tree Sentinel (277), Radagon of the Golden Order (148) y finalmente Starcourge Radahn (139).

Bandai Namco también entregó otros datos para celebrar el primer año del juego. Por ejemplo, la principal causa de muertes en Elden Ring han sido los NPC y enemigos con un 69%. Los estados alterados (como pérdida de sangre o veneno) tienen el segundo lugar con un 15% y las caídas se llevan un 14% de las muertes. Para sorpresa de muchos, otros jugadores solo tienen un 2% de culpa en el número de asesinatos en Elden Ring. Uno de los aspectos nuevos del juego está en funcionalidades online que permiten conectarse al juego de otra persona para colaborar con ella o para invadir su juego e intentar matarla. Pero contrario a lo que diría el instinto de Gamer tóxico, sólo un 12% de las personas ‘invadieron’ los juegos de otras personas con el 98% restante uniéndose en modo cooperativo para eliminar jefes o completar atrás juntos.

Elden Ring en estos momentos está preparando el terreno para la llegada de su primer DLC que, entre otras cosas, promete mucho más contenido para sus jugadores apasionados por el PVP. Por supuesto, no es como si los jugadores de soulsborne estén sin nada que hacer mientras esperan. Además de los retos y desafíos que cualquier persona se puede imponer para aumentar la dificultad del título (por ejemplo, completarlo utilizando solo un tipo de ataque o sin morir ni una sola vez) también existen cientos de mods que cambian por completo la experiencia al agregar nuevos enemigos, modificar su apariencia o incluso intercambiar el orden en el que aparecen.

Por ahora no hay fecha para el lanzamiento de ‘Shadow of the Erdtree’, que es el nombre oficial del DLC. Pero From Software superó las expectativas de sus fans más críticos y entregó uno de los mejores juegos de 2022 y, para muchos, del desarrollador. Cualquier reto que presenten con su expansión tendrá a jugadores listos… y otros que seguirán añadiendo reglas adicionales para incrementar la adrenalina.

Imágenes: From Software