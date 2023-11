Crunchyroll anunció esta semana la apertura de ‘Crunchyroll Game Vault’: un nuevo catálogo de videojuegos gratuitos que estarán disponibles para sus usuarios premium (Mega Fan y Ultimate Fan). El servicio de ‘Crunchyroll Vault’ se activó en más de 200 países del mundo, incluyendo a Colombia.

¿Cómo acceder al catálogo de juegos de Crunchyroll Game Vault?

El nuevo catálogo de juegos de Crunchyroll solo está disponible para los usuarios que cuenten con una suscripción premium del servicio. De manera curiosa, no se trata de una sección que esté activa dentro de la app o la página web. Por esta razón La mejor manera de describir Crunchyroll Vault es como una lista de videojuegos que están disponibles para descargar en tu celular, pero a los que solo tienes acceso si cuentas con un perfil premium de la plataforma de streaming. De hecho, para poder disfrutarlos tienes que descargarlos directamente desde la Google Play Store. La única diferencia está en que los juegos no inician a menos de que te identifiques e ingreses a tu cuenta de Crunchyroll. Puedes acceder a esta sección en este enlace.

La selección de juegos es interesante, aunque no hay ninguno qué en particular pague el precio de Crunchyroll. Algunas de las adiciones más interesantes son La novela visual independiente ‘Behind the Frame: The Finest Scenery’ y el juego de rompecabezas de temática gastronómica ‘Inbento’. Si podemos dar alguna apreciación, es que se trata de una adición perfecta para tu celular si andas corto de opciones para jugar.

«Con Crunchyroll Game Vault, también deseamos trabajar con desarrolladores internacionales para llevar sus títulos a móviles por primera vez o presentar juegos para móviles ya existentes a la comunidad de Crunchyroll, como parte de una increíble alineación«, declaró Terry Li, vicepresidente Ejecutivo de Negocios Emergentes de Crunchyroll.

Crunchyroll no es el primer servicio de Streaming que ingresa al mundo de los juegos móviles. Netflix fue de las primeras aplicaciones que apostó por una sección dedicada en su aplicación para que las personas pudieran instalar y jugar títulos exclusivos. Sin embargo, hasta el momento no parece que la idea de llevar juegos a estos servicios sea muy exitosa.

Una de las primeras razones que viene a la mente es que los juegos que ofrecen estos servicios no se caracterizan por ser de mucha demanda o particularmente diferentes de los títulos que ya existen en la librería de Google Play. Por ejemplo, resulta extraño que estos servicios de streaming apuesten por apps móviles, pero en muchos casos todavía exijan al usuario el descargarlas desde las tiendas de Google o iOS. También es extraño que no cuenten con funciones que vinculen la experiencia de streaming con el juego (por ejemplo, un título multijugador que permita conectarse).

Imágenes: Crunchyroll