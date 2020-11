Consejos para hacer Aventuras Dinamax en ‘Nieves de la Corona’

Después de algunas semanas haciendo shiny hunting con Aventuras Dinamax estos son algunos consejos para incrementar tu éxito.

El segundo DLC de ‘Pokémon Espada’ y ‘Pokémon Escudo’, con el nombre de ‘Nieves de la Corona’ o ‘The Crown Tundra’, lleva unas semanas en el aire. Se trata, quizás, del paquete más interesante de DLC del juego pues, además de brindar nuevos objetos, trajo consigo todos los pokémones legendarios en la historia de la franquicia. La manera de conseguirlos es a través de las Aventuras Dinamax, que son incursiones en cadena. A diferencia de las incursiones tradicionales el objetivo no es solo derrotar a un pokemon, sino a cuatro en cadena incluyendo una versión dinamixada de estos mons.

Después de algunas semanas haciendo shiny hunting (es decir, buscando de manera intencional ciertos mons con esta paleta de colores raras) quiero compartir algunos consejos sobre cómo aprovechar al máximo estas aventuras Dinamax.

Antes de iniciar

– Asegúrate de tener suficientes pokeballs: Todas las capturas en este modo están garantizadas y, más importante, todos los mons tienen una probabilidad del 1/300 (1/100 si tienes el amuleto iris) de salir shinies. Si estás haciendo incursión tras incursión este recurso se acabará más rápido de lo que crees. Estas incursiones también sirven para que captures al legendario en la pokeball que quieres, así que verifica que las tienes disponibles antes de entrar.

– Revisa con Ariette el legendario disponible: a la entrada de la cueva te encontrarás con Ariette. Algunas veces ella te dará algún ítem, pero su función principal está en encontrar legendarios que quizás todavía no te han aparecido. A cambio de 5 piezas de Maxinium te dará la oportunidad de registrar el nuevo legendario. ¡Perfecto para cazar a ese mon escurridizo!

Al momento de elegir una ruta

– Si en la selección inicial tienes una buena cobertura para derrota al legendario, entonces enfócate en tomar una ruta que te dé ítems o que no vaya a causa mucho daño a los mons de tu equipo, de manera que ahorres KO para el jefe final.

– Si, por el contrario, en la selección inicial no tienes muchos mons con ataques súper efectivos o buenas resistencias, entonces la ruta a seleccionar tiene que enfocarse en buscar esos counters. Ten presente que no todos los mons con un tipo tienen ciertos movimientos. Por ejemplo, el Sesmitoad no cuenta con ataques de tipo tierra o agua, pero es perfecto para derrotar tipo hada gracias a que cuenta con un movimiento de tipo veneno.

Sobre los pokémones

– Cambiar pokémones es igual que curar: No presiones A sin mirar la vida de tu pokémon. Si estás al borde la muerte y no tienes ataques súper efectivos contra el jefe, no temas cambiarlo por otro, incluso si no es la mejor opción. Un remplazo puede evitar ese KO que te elimine de la partida y te haga perder ese legendario.

– ¡Que alguien sea el soporte! Algunos pokémones en las Aventuras Dinamax tienen claramente un rol de soporte. Mons como Gengar o Noctowl tienen hipnosis que puede ser muy útil contra legendarios al dar un respiro o permitir causar suficiente daño. Otros como Chansey tienen pulso cura, mientras que aquellos con barrera, viento afín o cualquier tipo de debuff pueden limitar el daño. El punto es: de vez en cuando no tengas miedo de ser el healer del grupo. Tu raid y shiny te lo agradecerán.

– Pero no te vayas in ataque: ahora tampoco es que esta advertencia signifique que solo incluyas tanques en tu equipo. Necesitas una buena cobertura y, al menos, alguien en tu equipo capaz de causar daño. También está bien pasar el Dinamax a la siguiente persona en el grupo si sabes que ninguno de tus ataques causará un impacto en el juego o tendrá sinergia con lo que tus compañeros quieren hacer.

– Aprende los movimientos: de nuevo, saber qué ataques tienen los mons pueden ser fundamental. Puede que el ataque que haga falta esté escondido detrás de un mon que no esperes. O, puede que elegir aquel que haga menos daño facilite que llegue con menos K.O a la batalla final.

– Captúralos a todos: Las aventuras Dinamax son el mejor lugar para que completes tu dex. Por un lado porque cuenta con pokémones exclusivos, solo en estos raids puedes conseguir a los iniciales de Hoen en sus formas evolucionadas (luego los debes criar para conseguir las prevoluciones). También encontrarás habilidades ocultas y buenos IV si te interesa el aspecto competitivo. Por último, es uno de los mejores métodos para conseguir shinies con un chance de 1/100 si tienes el amuleto Iris.

Imágenes: Nintendo