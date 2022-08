Cinco cosas que necesitamos de Pokémon Scarlet y Violet

El miércoles 03 de agosto recibiremos una nueva actualización de la próxima generación de Pokémon. Si eres como, seguramente habrás ignorado la ronda de filtraciones y estás esperando con emoción las sorpresas que traerá la próxima generación de pokémon. Lo que también significa que hay una dosis de nerviosismo. Las últimas entregas de la franquicia de pokémon han sido… polémicas. Para muchos la preocupación está en que The Pokemon Company conserve su política de ignorar al público y no traiga las mejoras que necesitamos o queremos.

Por eso, en este artículo, hoy quisiéramos destacar cinco cosas que necesitamos que vengan con Pokemon Scarlet y Violet.

Los menús de Legend of Arceus

No sé ustedes… pero es que Legend of Arceus dejó la barra muy alta para los juegos a futuro de Pokémon. Quizás una de las mejores cosas que trajo a la mesa fue la lección de que a veces puedes crear menús que faciliten la tarea en vez de hacer el trabajo más difícil.

La capacidad de escanear un pokémon salvaje en vez de tener que capturarlo es milagrosa. El poder cambiar los movimientos sin necesidad de ir a un tutor o ingresar a un centro Pokémon es fantástico. Poder modificar a los mons sin necesidad de acudir a NPC… sabemos que el grinding siempre ha sido parte de Pokemon. Pero si algo nos ha demostrado los últimos juegos es que a estas alturas no hay razones de peso para hacer de algunas tareas algo tan complicado.

Un poco de amor para otros iniciales

Espero, de todo corazón, que esta no sea una generación con otra variante de Charizard, Squartle o Venasaur.

Y es que a mí me gusta el trio original como a cualquier otro entrenador. Pero me preocupa que The Pokémon Company olvide que hay otros favoritos. ¿Dónde está la mega evolución de Blaziken? ¿Quién más quiere un Dinamax para Feligart? ¿Podemos tener una variante regional para Serperior?

Lo que queremos decir, es que queremos un poco de amor para otros iniciales. Charizard ya tuvo su momento de brillar. Es momento que otros favoritos tengan la oportunidad también de ser incluidos en algún equipo competitivo.

Las capturas de Legend of Arceus

Yo estaba feliz con atrapar los pokemones a través del viejo sistema de combate… hasta que probé Legends of Arceus.

Esta es la cosa… creo que la posibilidad de sorprender pokemones, de agregar el sigilo, de encontrar nuevas maneras de interactuar con las capturas le da al juego una capa de profundidad que necesita. No es necesario eliminar las capturas sorpresas en el césped ni tampoco todas las áreas deben ser abiertas con los modelos de los mons. Pero al menos Pokémon Scarlet y Violet no debería descartar una de sus mejores ideas.

Acceso a todos los pokémon post game

Estoy de acuerdo en que la discusión sobre la Dexit (la decisión de The Pokemon Company de no incluir a todos los pokemones en Sword and Shield) es estúpida. En su momento incluso la defendía. Una de las ventajas de no tener a todos los pokemones disponibles es que dio la oportunidad a un meta juego en el que pudimos probar nuevos mons, en vez de por las mismas opciones de siempre.

Al menos hasta que después del DLC todos los legendarios estuvieron disponibles… y luego legales para ser utilizados de manera competitiva. ¿Si van a permitir que los mons obvios como Landorus terminen en el meta entonces por qué no incluir entonces a todos? ¿Por qué impedir que las personas puedan jugar con su mon favorito?

Una nueva Eevelution

Bueno. The Pokemon Company tiene la costumbre reciente de incluir una nueva Eeveelution cada juego intermedio. Recibimos a Glaceon y Leafeon en la cuarta generación y luego a Sylveon en la sexta generación. Si bien no esperamos un nuevo tipo… lo que sí no podemos dejar pasar es que en Pokémon Scarlet y Violet tenemos que tener una nueva versión de Eevee.

Y es que las posibilidades son infinitas. Los fans ya han creado una versión tipo dragón, fantasma, roca, veneno, acero… Por ejemplo la que incluimos acá es una versión de tipo fantasma imaginada por Nana Himuro

Imágenes: Pokemon Company