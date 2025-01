CES 2025: Sony presenta su tecnología multisensorial para videojuegos

La industria de los videojuegos sigue avanzando a un ritmo acelerado, y en este contexto, en el CES 2025, Sony ha presentado una innovación que podría cambiar la forma en que jugamos. Se trata de una tecnología multisensorial que no solo permite ver y escuchar tu juego favorito, sino también sentir y oler el entorno virtual.

Future Immersive Entertainment Concept: una experiencia inmersiva única

Bajo el nombre Future Immersive Entertainment Concept, Sony ha fusionado tecnologías de vanguardia para crear una experiencia inmersiva que involucra paneles Crystal LED, audio envolvente, tecnología háptica y aromas. Esta propuesta innovadora tiene como objetivo sumergir a los jugadores físicamente en los mundos virtuales de títulos de PlayStation, ofreciendo una sensación multisensorial que va más allá de lo visual y auditivo.

Futuro de los videojuegos: una experiencia sensorial completa

Durante la demostración en el CES, los asistentes pudieron experimentar el nivel subterráneo de The Last of Us Part 2, una de las franquicias más representativas de PlayStation. La experiencia, de aproximadamente cinco minutos, se desarrolló dentro de un cubo gigante equipado con pantallas de ultra alta definición. Los jugadores, equipados con mandos sensores que simulaban una escopeta y una linterna, interactuaron con el contenido del juego. Además de los impresionantes visuales y el sonido envolvente, los participantes pudieron percibir aromas y sentir movimientos sincronizados con la acción del juego.

Tecnología háptica y aromas para una inmersión total

La tecnología háptica simula el sentido del tacto, permitiendo que las personas sientan sensaciones físicas a través de dispositivos. En los videojuegos, se utiliza para ofrecer retroalimentación mediante vibraciones, movimientos o fuerzas, de manera que el usuario pueda percibir lo que ocurre en el entorno virtual, como si interactuara con objetos o situaciones reales dentro del juego. Esto enriquece la experiencia, creando una atmósfera única e inmersiva.

Desafíos y perspectivas: un futuro prometedor

Sony reconoce que la tecnología detrás de este concepto aún no está lista para su lanzamiento comercial. Los altos costos de implementación y la complejidad técnica son obstáculos importantes que podrían demorar su llegada a los hogares. Sin embargo, es probable que estas experiencias inmersivas se exploren inicialmente en parques temáticos, donde las capacidades multisensoriales puedan ser explotadas a gran escala.

El futuro de los videojuegos, según la visión de Sony, es esperanzador. La experiencia multisensorial que involucra la vista, el oído, el olfato y el tacto abre un abanico de posibilidades para una inmersión sin precedentes. La promesa de una experiencia de juego totalmente envolvente podría transformar la manera en que interactuamos con los mundos virtuales, haciendo de cada sesión de juego una aventura memorable.

