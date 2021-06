CD Projekt perdió 8.8 millones por ‘Cyberpunk 2077’

Este lunes Reuters ha reportado que CD Projekt, el estudio detrás de Cyberpunk 2077, ha fallado sus expectativas de ganancias. El margen es importante, fallando en un 94.75 en el primer trimestre de 2021. Esto representa para el estudio perdidas de 8.8 millones de dólares.

De acuerdo con Piotr Nielubowicz, jefe financiero de CD Projekt, la razón de unas ganancias muy por debajo de las usuales se encontró en la depreciación de Cyberpunk 2077, principalmente por los gastos de reparar el juego. En efecto, los últimos meses del título han estado acompañados de una maratón de actualizaciones que buscan solucionar algunos de los problemas más frustrantes del título que salió a finales de 2020. La última actualización, lanzada en marzo de este año, solucionó más de 500 problemas en el título y costó más de 16 millones de dólares, incrementando los costos de mantenimiento del título en un 79.36%.

El artículo de Reuters también asegura que CD Proyekt está, en estos momentos, realizando un plan para ajustar su presupuesto en 2022 considerando las perdidas más recientes. Parte de esto incluye algunas oportunidades de adquisición o fusión que no han sido confirmadas.

Se trata de un evento que demuestra el verdadero impacto que tuvo a largo plazo el lanzamiento desastroso de ‘Cyberpunk 2077’. Antes del lanzamiento del título las acciones de CD Projekt alcanzaron un máximo histórico. Pero, después de la salida del juego han perdido cerca del 60% de su valor. El juego inicialmente vendió más de 20 millones de copia (en tan solo su primera semana) a no alcanzar la lista de los 20 títulos más vendidos semanas después. El hecho de que el juego presente desde ya perdidas tan significativas para el desarrollador, tan solo 5 meses después de haber salido, es uno de los peores legados que ya deja la historia de problemas que tuvo.

No es claro cuál será la ruta para que CD Projekt pueda recuperarse de este desastre. La compañía ya ha invertido una cantidad considerable en intentar arreglar el juego. Pero luego está el problema de que, por ejemplo, en la generación anterior de consolas sigue estando muy por debajo del nivel deseado. De hecho, meses después Sony todavía no ha vuelto a poner el título dentro de su tienda. CD Projekt ha perdido la fe de sus jugadores y, a estas alturas, ‘Cyberpunk 2077’ no ha pasado de ser algo más que un meme y un título con poca demanda. El estudio no ha confirmado que abandonará el soporte al juego, pero no debería sorprender si en algún momento decide hacerlo considerando la situación actual.

Imágenes: CD Projekt.