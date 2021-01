Así se verían los personajes de Smash Bros en Cuphead

Aunque Sephirot es una adición más que bien recibida en Super Smash, muchos todavía están algo resentido de que lo más cercano a una aparición de Cuphead en el juego será un Skin. Una buena razón es porque el estilo, música y popularidad del personaje parecen perfectos para el título de Nintendo (más que alguien como Steve de Minecraft). Así que, ¿Si ‘Cuphead’ no va a Smash, porque no llevar a Smash dentro de ‘Cuphead’?

Day 16 of drawing every #SmashBros Character in a style inspired by #Cuphead/ #Rubberhose/ #1930sCartoons!! Aight so hear me out, I really wanted to keep the integrity of #Ridley’s character design, so the style is a lot more subtle on him! pic.twitter.com/HeogwOCcdA

— Daniel Cortes (@DannyCortoons) January 5, 2021