Así puedes reclamar a tu Mew en Pokémon Escarlata y Violeta

Desde los orígenes de Pokémon Mew ha sido este pokémon especial. Por ejemplo, el primer mito de Pokémon era la existencia de este pokémon legendario escondido detrás de un camión en los primeros juegos. Pero la realidad es que esta esquiva criatura se encontraba oculta en eventos que durante años The Pokémon Company realizó… y en los que usualmente no podíamos participar en Latinoamérica.

Ahora The Pokémon Company les dará a muchos jugadores la oportunidad de capturar por primera vez a Mew y, de paso, utilizarlo para poder luego asegurarse a su clon MewTwo. Durante el Pokémon Presents de este 8 de agosto la compañía anuncio su próximo evento para la generación más reciente.

Mew estará disponible a través de regalo. Lo único que tienes que hacer es acceder a la sección de regalo e ingresar el código: GETYoURMEW.

El Mew que recibirás es de nivel 5 y tendrá un tipo Terra aleatorio. Esto es importante, porque seguramente querrás mejorarlo y ponerlo listo para luchar lo antes posible. Tendrás tiempo para reclamar este código desde este 8 de agosto hasta el próximo 18 de septiembre.

SV version 1.3.2 added a new, interesting message: «Mew is going to go all out against this formidable opponent!»

This is used when a Mew enters a 7-Star Mewtwo raid! Mew gets a 50% HP boost and 20% stat boost to all 5 other stats. pic.twitter.com/o5DONF2sO1

— Anubis (@Sibuna_Switch) July 4, 2023