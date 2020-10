Así funcionará la retrocompatibilidad en la PS5

La retrocompatibilidad en la PS5 te permitirá jugar más de 4.000 juegos de la PS4 en la nueva generación, con algunas excepciones.

La llegada de la próxima generación de consolas está a unos meses. Para los fans de PS5, la motivación en el horizonte no solo está en el impresionante hardware que acompaña la máquina (y que elevó su precio en nuestro país a 2.7 millones de pesos), sino también a los juegos que inaugurarán la PlayStation 5: ‘God of War 2’, ‘Miles Morales’, ‘Horizon: Forbidden West’. Pero para otros la duda es cuántos de sus juegos podrán pasar de PS4 a PS5.

Hoy, Sony compartió datos de cómo funcionará esta función en la PS5. En ENTER.CO resumimos las respuestas y preguntas más comunes sobre este tema.

¿Cuántos juegos de la PS4 serán retrocompatibles con la PS5?

Sony mantuvo su promesa y más de 4.000 juegos de la PS4 serán retrocompatibles con la PS5. Dicho esto, hay unas excepciones que no podrán ser jugados en la nueva consola. Por fortuna, ningún peso pesado.

¿Cuáles son estos juegos?

‘Afro Samurai 2: Revenge of Kuma Volume One’, ‘DWVR’, ‘Hitman Go: Definitive Edition’, ‘Joe’s Diner’, ‘Just Deal With It!’, ‘Robinson: The Journey’, ‘Shadow Complex Remastered’, ‘Shadwen’, ‘TT Isle of Man — Ride on the Edge 2’ y ‘We Sing’.

¿La retrocompatibilidad en la PS5 mejorará el rendimiento de los juegos?

En teoría sí, pero en la práctica todavía no lo hemos visto en acción. De acuerdo con Sony, «algunos juegos de PS4 se beneficiarán del ‘Game Boost’ de la consola PS5, que puede hacer que los juegos de PS4 se ejecuten con una velocidad de fotogramas más alta o más fluida”. Dicho esto, la compañía también advirtió que algunos de los juegos pueden presentar fallas o incluso comportamiento extraño.

¿Puedo usar mi control de la PS4 para jugar en la PS5 y viceversa?

Sí. La página de Sony confirmó que las personas pueden usar el DualSense (que es el nombre del control de la PS5) así como el DualShock 4 para jugar los títulos retrocompatibles. La información, sin embargo, aclara que para la mejor experiencia posible se recomienda utilizar el control de la PS4 al jugar este tipo de juegos. También confirmó que periféricos autorizados de otros fabricantes (volantes, controles y palancas) también serán compatibles con la PS5.

¿Qué pasará con los juegos de VR?

Los juegos de la PS4 en VR serán compatibles, con una pequeña excepción. La cámara periférica de la PS5 para este tipo de juegos no funcionará con títulos retrocompatibles. Sin embargo, los usuarios pueden usar un cable adaptador para conectar su cámara de PS4 a la nueva consola. Este conector será entregado a los usuarios de PS4 sin costo algunos.

El PS5 DualSense no tiene botón de ‘Share’, ¿todavía puedo grabar mi pantalla?

Por desgracia, el control de PS5 no cuenta con esta opción, por lo que el menú no aparecerá en la pantalla al momento de jugar un título retrocompatibilidad. En vez de eso, los jugadores encontrarán un nuevo menú de ‘crear’ que les permitirá realizar las mismas funciones, incluyendo la habilidad de capturar imágenes y videos.

¿Qué pasa con los juegos de la PS1, PS2 y PS3?

Sony ya nos había dicho que los juegos de las consolas anteriores no serían retrocompatibles. Su posición al respecto no ha cambiado.

Imágenes: Sony