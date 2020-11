AOC regresa a jugar Among Us en Twitch

Considerando la popularidad que tiene, no descarten que un par de años recordemos la vez que Alexandria Ocasio-Cortez (también conocida como AOC) jugó Among Us en Twitch. De hecho, la legisladora rompió récords en su primera transmisión, hace tan solo un mes, con una transmisión que se convirtió en el tercer stream más visto en la historia de la plataforma con más de 430.000 espectadores. Esta tarde, del 27 de noviembre, Ocasio-Cortez realizará una nueva transmisión por el servicio de streaming, de nuevo jugando Among Us.

La legisladora se reunirá MP Jagmeet Singh, el líder de Nuevo Partido Demócrata en Canadá. Ocasio jugará de nuevo ‘Among Us’, el título que contrario a lo que gritan los trolls en la Internet está muy lejos de estar muerto. La vez pasada AOC aprovechó su transmisión para invitar al público a votar en las elecciones de los Estados Unidos. Dicho esto, parece que en esta ocasión su transmisión no tendrá un final tan ‘pedagógico’, sino que será una transmisión más casual del juego. La partida comenzará a las 7:00 de la noche, hora en Colombia, en su canal de Twitch.

No deja de ser interesante que Among Us se haya convertido en uno de los mejores lugares para presentar los paralelos de una democracia mal ejecutada. Tampoco podemos dejar de pasar el hecho de que Ocasio ha demostrado, con una sola partida de Twitch, lo que estamos buscando en streamers y políticos: ser genuino. Contrario a los mandatorios que mencionan Pokémon Go o arman islas en Animal Crossing, Ocasio no parece un político jugando para conectar con los jóvenes, sino una persona que disfruta el juego, pero también entiende que hay algo más en él que los memes.

Por otro lado, ‘Among Us’ debe estar más que satisfecho con la publicidad que AOC les trae. El título está preparando la llegada de nuevo contenido, incluyendo un cuarto mapa para sus jugadores. El juego sigue siendo popular en YouTube y Twitch, incluso con los problemas que ha enfrentado (producto de su aumento en popularidad) como son tramposos y hackers creando caos en lobbys público.

Imágenes: captura de pantalla