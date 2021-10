YouTube le dice adiós a su resumen anual de videos

Luego de 10 años, YouTube dejaría de producir su popular YouTube Rewind, el resumen de tendencias, creadores, y videos más populares del sitio, que era publicado al final de cada año.

El anunció, que fue divulgado originalmente por TubeFilter, se da en medio de lo que sería el décimo aniversario de Youtube Rewind.

El gigante de los videos aseguró que cuando debutó Rewind en 2011, “queríamos tomarnos un momento para celebrar algunas de las cosas increíbles que creó la comunidad de YouTube”.

Sin embargo, con el paso de los años y el crecimiento de la plataforma, la compañía dijo que es imposible agrupar su inmensidad y diversidad de contenido en un solo video de unos cuantos minutos.

Al mismo tiempo, la empresa propiedad de Google aseguró que busca transformar ese estilo de resumen anual y estaría planeando un «experiencia» diferente para sus millones de creadores, aunque no dio muchos detalles al respecto.

«Gracias a todos los creadores involucrados en Rewind. Seremos [emoji de ojos] para tus Rewinds mientras reenfocamos nuestras energías en celebrarte”.

Thank you to all the creators involved in Rewind – we’ll be 👀 for your Rewinds as we refocus our energies on celebrating you and the trends that make YouTube 🔥 with a different and updated kind of experience – stay tuned! → https://t.co/kI69C24eL0

