WhatsApp: así puedes unirte a una videollamada grupal de forma más ágil

Hace unos meses, WhatsApp anunció un cambio en las videollamadas grupales que consistía en invitar a alguien mientras la llamada está en progreso. Ahora, la red social lanzó unas mejoras a esta función.

El primer cambio, y quizás uno de los que se esperaba desde hace rato, es poder unirte a una videollamada grupal directamente desde el propio chat del grupo. Para esto, está disponible una nueva opción con el botón “join” o “Unirse”. Este botón aparece en la barra superior de un grupo que tiene una videollamada en curso.

Al hacer clic en esta opción se desplegará, en una vista previa, una lista de los participantes que están conectados en la conversación.

Es importante aclarar que solo las personas que forman parte del grupo pueden unirse a la llamada. Además, los usuarios podrán ver qué grupos tienen llamadas en curso en el momento en el que ingresen a la app.

También, desde la pestaña de “Llamadas” puedes unirte a la videollamada en curso en cualquier momento. Y ahí mismo aparecerá desde ahora el nombre del grupo y no los nombres de los participantes, como se mostraba antes.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev

— WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021