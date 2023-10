Twitter X se ha convertido en un nido de desinformación sobre la guerra Israel – Hamas

Cuando Elon Musk adquirió Twitter, ahora conocido como X, prometió que la plataforma se convertiría en un lugar para que todas las voces pudieran expresarse. Pero esta semana ha probado que la versión actual de la red social se ha convertido en la peor pesadilla de cualquier democracia: un nido de desinformación y datos falsos sobre la guerra Israel – Hamas.

Este viernes el usuario @AGCast4 compartió en Twitter un video en el que aseguraba tener imágenes de un ataque vía terrestre con misiles por parte de Hamas. El video tiene, al momento de publicación de este artículo, más de 130.000 reproducciones.

BREAKING – Hamas militants started a new air assault on parts of Israel !!! #Israel #Israel_under_attack #HamasTerrorists #hamasattack #GazaUnderAttack #hamasattack #IsraelPalestineWar #IndiaStandsWithIsrael pic.twitter.com/b5AhP0Wqq5

El ataque que reporta no es real. Las imágenes pertenecen al juego de realidad virtual ARMA 3 lanzado en 2013.

La cuenta no es un medio de comunicación oficial. Tampoco es un periodista o un corresponsal. El dueño de la cuenta ni siquiera vive en Israel. Pero el video se viralizó por una razón sencilla: el usuario tiene una marca de verificación porque paga por Twitter Blue.

Por supuesto algunos pueden alegar que hoy el post cuenta con una nota que aclara que se trata de un video falso. Pero esta anotación hace falta en un post similar publicado por el usuario @Return0fthePhig que hoy tiene 8.474 reproducciones. El post aparece dentro de los primeros resultados al buscar información del conflicto y, por supuesto, ha sido impulsado por el hecho de que la cuenta tiene una marca de verificado.

Y es complicado discutir con las decenas de respuestas que ignoran a aquellos que confirman que el video es falso. De hecho, un usuario le dice al dueño del perfil que el video pertenece a un juego. No parece importar a la persona que lo publicó: solo importan los likes y vistas.

No es el único caso. Shayan Sardarizadeh, un periodista de la BBC y un experto en rastrear y verificar información publicó hace poco una cadena listando algunos de los ejemplos de desinformación en X durante los primeros días de la guerra Israel – Hamas: videos tomados de otros conflictos y asignados a la guerra o imágenes creadas utilizando inteligencia artificial para poner a estrellas alzando banderas palestinas.

“He estado verificando datos en Twitter durante años y siempre hay mucha desinformación durante los eventos importantes. Pero la avalancha de publicaciones falsas de los últimos dos días, muchas de ellas difundidas a través de Twitter Blue, es otra cosa. Ni los verificadores de datos ni las notas comunitarias pueden seguir este ritmo”.

I’ve been fact-checking on Twitter for years, and there’s always plenty of misinformation during major events.

But the deluge of false posts in the last two days, many boosted via Twitter Blue, is something else.

Neither fact-checkers nor Community Notes can keep up with this.

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) October 8, 2023