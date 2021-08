Twitter vuelve a detener su programa de verificación de cuentas

Pocos meses después de reactivarlo, Twitter ha vuelto a poner en pausa su sistema de verificación de cuentas. La razón en este caso es que la compañía ha tenido más de un par de fiascos en los que ha dado la insignia a cuentas que resultaron ser falsas. De acuerdo con la red social, la pausa más reciente tiene como objetivo el revisar y ajustar el proceso que utilizan para corroborar que las cuentas en cuestión merecen el chulo azul.

We’ve temporarily hit pause on rolling out access to apply for Verification so we can make improvements to the application and review process.

For those who have been waiting, we know this may be disappointing. We want to get things right, and appreciate your patience.

— Twitter Verified (@verified) August 13, 2021