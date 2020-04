Twitter te permitirá encontrar las citas a tus trinos

Hay momentos de genialidad en 280 caracteres. Otros que son objeto de crítica. En cualquier caso, lo que se publica en Twitter está puesto para todos los ojos de tus seguidores y los de ellos. También, como plataforma de conversación, una de las funciones que tiene el servicio es la capacidad de poder citar una publicación para dar contexto, comentar, críticas o simplemente añadir un comentario divertido.

Un reporte confirma que Twitter estaría probando una opción que permitirá a sus usuarios ver todas las publicaciones que han retwitteado con un comentario. De acuerdo a ciertas capturas de pantalla, compartidas con The Verge, la función con el nombre de ‘Retweet with comments’ (Retweets con comentarios, en español) se encontrará junto con otros datos como el número de ‘Me gusta’. De acuerdo con la red social, la función está en un periodo de prueba, por ahora limitado a usuarios de iOS.

It turns out Twitter is actually testing the ability to view quote tweets!

via @calcsam https://t.co/lRFELR6kxm

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 21, 2020