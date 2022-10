Twitter te pedirá confirmar que eres mayor de edad para ver contenidos

Ahora, antes de revelar contenido confidencial en Twitter, vas a tener que confirmar que eres mayor de edad. La plataforma está decidida a redoblar los esfuerzos para evitar que los usuarios menores de 18 años vean material inapropiado. ¿Si es efectiva esta medida?

La idea de Twitter es restringir el acceso a contenido inapropiado. La funcionalidad está siendo implementada de forma paulatina. Los usuarios que tengan una fecha de nacimiento en sus cuentas y que sean mayores de 18 años podrán acceder a los contenidos restringidos.

En días recientes, varios usuarios de la red social notaron este cambio. Twitter les pide ingresar su fecha de nacimiento para ver el contenido de tuits específicos. El ingreso de la fecha de nacimiento se solicita para quienes no lo tienen configurado en su perfil en la red social.

La misma plataforma confirmó la implementación de esta funcionalidad como parte de sus esfuerzos por la seguridad de los usuarios. Un portavoz de Twitter dijo a TechCrunch que quieren “brindar a las personas más opciones y control sobre su experiencia, así como para hacer que Twitter sea más seguro para todos”. Por el momento, Twitter no ha confirmado si esta función estará despegada a nivel mundial.

Dudas sobre el uso de la fecha

Además de lo confirmado por Twitter, varios usuarios han manifestado su preocupación sobre el uso que dará la red social a esta información. Esto debido a que el aviso para ingresar la fecha de nacimiento dice que estos datos podrían usarse para anuncios dirigidos. Por ahora, Twitter no ha respondido a estos comentarios al respecto.

Fechas de nacimiento falsas

Los usuarios menores de 13 años no tienen la posibilidad de tener una cuenta en Twitter, por esta razón muchos mienten respecto a su edad. Frente a este panorama, Twitter no aclaró de qué manera piensa evitar que usuarios menores de 18 años vean contenido sensible si ingresan una fecha de nacimiento falsa. Por lo tanto, implementar una función en la que debes confirmar que eres mayor de edad, pero donde es posible conseguir gran cantidad de datos falsos, no parece ser una buena forma de evitar que los menores de edad accedan a contenidos sensibles.

Imagen: Daddy Mohlala en Unsplash