‘Modo confidencial’ de Gmail evita espías en tus correos

Comunicarse con correos electrónicos se convirtió en una tarea rutinaria y común. Pero ¿sabías que el ‘modo confidencial’ de Gmail puede evitar espías en tus correos?

Probablemente, no lo conozcas, así aquí vamos a explicarte cómo activarlo y utilizarlo para que tus envíos no caigan en las manos equivocadas. Este tipo de envíos se diseñó para permitir poder compartir correos y adjuntos con información sensible. Principalmente, lo que hace es evitar que terceros que no tengan autorización puedan acceder a esta información.

El ‘modo confidencial’ de Gmail tiene otras funciones como colocar una fecha de vencimiento de los mensajes o negar el acceso cuando se desee. Por si fuera poco, puede evitar que los destinatarios reenvíen, copien o impriman la información. Aunque todas estas funciones pueden activarse, aún es posible que el destinatario haga pantallazos con la información.

¿Cómo enviar correos de forma confidencial?

Para hacer el envío de un correo y sus adjuntos en modo confidencial, debes seguir estos pasos desde tu bandeja de entrada Gmail:

Ve a Gmail y haz clic en redactar. En la parte inferior derecha ve a la opción ‘Activar’ o ‘desactivar’ el modo confidencial. Se desplegará una ventana donde podrás determinar la fecha de vencimiento del correo y una contraseña. Seguidamente, tendrás dos opciones de envío. Allí debes elegir la de tu preferencia. Si selecciones ‘Sin contraseña por SMS’ los destinatarios con la app Gmail podrán abrir el correo normalmente. Los que no tengan la app recibirán la contraseña por correo electrónico. Si eliges ‘Contraseña por SMS’ los destinatarios recibirán la contraseña al número telefónico que registraste. Seguidamente, debes hacer clic en ‘Guardar’ y listo. Ya quedará configurado el correo para enviar de forma confidencial.

Quitar el acceso

Cuando lo que deseas es quitar el acceso al correo ya enviado, solo debes:

Ve hasta ‘Enviados’ Ubica el correo confidencial y haz clic en la opción ‘Quitar acceso’

De esta manera podrás tener un mejor control de los correos que envías y al mismo tiempo evita espías en tus correos. Una función de Gmail poco conocida pero muy útil en estos tiempos.

Imagen: Archivo