Twitter limpia su interfaz de respuestas

Perderse en una conversación en Twitter es algo más sencillo. En especial hoy, cuando parece que todo el mundo está compartiendo sus opiniones en la red social. En este sentido, las respuestas son lo mejor y lo peor de estas discusiones a través de Twitter. Permiten interactuar con las personas o compartir un punto de vista, pero también pueden hacer que leer la conversación sea algo imposible.

Twitter reveló un cambio en su interfaz que haría más fácil el seguir las conversaciones. Se trata de un botón de ‘mostrar respuestas’. Con la nueva actualización las respuestas a un trino estarían ocultas inicialmente. Cada respuesta a una publicación está separada en un módulo diferente, de manera que todas las réplicas a se encuentran agrupadas en un mismo espacio. La plataforma compartió una imagen animada que muestra mejor la manera en la que se verá su nueva interfaz. Además de esto, la red social agregó líneas que conectan las réplicas con el trino que se responde, para mayor claridad al momento de leer la conversación.

Your conversations are the 💙 of Twitter, so we’re testing ways to make them easier to read and follow.

Some of you on iOS and web will see a new layout for replies with lines and indentations that make it clearer who is talking to whom and to fit more of the convo in one view. pic.twitter.com/sB2y09fG9t

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020