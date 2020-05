Twitter aumenta usuario, pero disminuye ganancias

La red social de los 280 caracteres vio un incremento importante de usuarios en el trimestre más reciente. Algo que sorprende poco, considerando la situación actual. Hay una mayor cantidad de personas quedándose en casa. Usuarios que, además, están acudiendo a la plataforma para estar al día con las noticias y temas de conversación. Como resultado, el servicio experimento un aumento a 166 millones de usuarios diarios en el primer 2020. Estas cifras superan el anterior pico de Twitter, que se experimentó a finales de 2019 con 152 millones de usuarios diarios.

Pero este aumento de usuarios no representa un escenario positivo para la red social. La plataforma también informó que en este periodo vio una disminución del pago de publicidad. De hecho Jack Dorsey, presidente de Twitter, informó, que esto podría representar problemas en los próximos meses. Según las cifras presentadas, desde el 11 de marzo de 2020 la red social vio una caída de 27% en las ganancias por anuncios. Como resultado, la compañía falló en sus pronósticos de ganancias entre 20 y 80 millones con respecto a lo que tenían planificado. Esto también significó sus primeras pérdidas desde 2017.

Twitter CFO just said its ads business so far in April is similar to what they saw at the end of March — when sales were down 27%

“That gives you a good sense of what it’s been like for us,» CFO Ned Segal said$TWTR stock, up 10% about an hour ago, now DOWN 4.6%… https://t.co/OIAYvsYhx6 pic.twitter.com/V5OqccZA1e

— Kurt Wagner (@KurtWagner8) April 30, 2020