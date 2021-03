Twitter añadiría función de deshacer publicación

Antes de que nos escriban que el botón de deshacer en Twitter no es lo mismo que editar, ¡ya sabemos! Pero algo, es algo.

Twitter estaría trabajando en un botón de deshacer publicación, muy parecido al botón de Gmail. Los usuarios podrían recuperar un tuit durante los siguientes 30 segundos de su publicación. ¿Qué diferencia hay con simplemente borrar la publicación y volverla a hacer? No tenemos idea.

Jane Manchun Wong, investigadora, encontró en el código de la plataforma una animación de cómo funcionaría el botón:

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021