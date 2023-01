Crear videos con los Rolling Stones en TikTok ya es posible

Usuarios de TikTok podrán acceder a todo el catálogo musical de los Rolling Stones y utilizar sus canciones en sus creaciones de video. Crear versiones y remezclas serán algunas de las funciones que estarán disponibles en la red social.

Los fans de la legendaria banda de rock podrán disfrutar en TikTok de una nueva lista de reproducción creada por el grupo. El playlist de reproducción incluye 44 éxitos de su catálogo, como «Start Me Up», «It’s Only Rock ‘N Roll (But I Like It)», «Miss You», «Angie», «Beast Of Burden», entre otras.

Pero ahí no queda todo, la red social ha anunciado que Mick Jagger, también se une a TikTok con su propia cuenta personal (@jagger). Los usuarios podrán seguirla para ver contenido exclusivo de los conciertos en directo o grabaciones en estudio. Así mismo, la banda ha publicado sus primeros vídeos, con imágenes de archivo poco conocidas y animando a los fans a actuar, moverse y vestirse como los Stones.

Además, TikTok lanzó el hashtag oficial #TheRollingStones. Los seguidores podrán participar compartiendo sus mejores versiones y remezclas, ya sea una versión acelerada o una interpretación acústica de su canción favorita del grupo.

De acuerdo con la red social, hasta la fecha “los hashtags #TheRollingStones y #RollingStones reúnen más de 500 millones de visitas antes de la incorporación de la banda, con creadores que rinden homenaje a la increíble contribución del grupo a la música a través de covers instrumentales, desafíos de «termina la letra», posts sobre Keith Richard y sus mejores imitaciones de Mick Jagger cantando. Con tanta creatividad y entusiasmo por The Rolling Stones, TikTok está impaciente por ver cómo la comunidad más creativa del mundo utiliza el catálogo de canciones del grupo”.

