¿Semana de redes sociales caídas? LinkedIn reporta caída y problemas a nivel mundial

Actualización: LinkedIn está regreso – 6 de marzo – 17:30

Por ahora no parece haber una respuesta oficial por parte de LinkedIn sobre el origen del problema. De acuerdo con Downdetector la red social volvió a funcionar aproximadamente a las 5 de la tarde.

Noticia original: 6 de marzo – 16:30

Mala semana para las redes sociales. Desde las 4 de la tarde de este miércoles 6 de marzo la plataforma de relacionamiento y busqueda de empleo LinkedIn ha presentado problemas para que los usuarios ingresen. Al momento de publicación de este artículo tanto la versión web como móvil de la plataforma presenta problemas con el siguiente mensaje siendo presentado:

“Could not process this request. Please double-check the URL (address) you used, or contact us if you feel you have reached this page in error. Click the “Back” button on your browser or go to the home page”. (No se pudo procesar esta solicitud. Vuelva a verificar la URL (dirección) que utilizó o contáctenos si cree que llegó a esta página por error. Haga clic en el botón «Volver» en su navegador o vaya a la página de inicio)”.

La caída de LinkedIn ocurre solo un día después de que Facebook e Instagram sufrieran también caídas masivas que sacaron a la mayoría de usuarios de sus usuarios de sus cuentas y luego les indicaban que la contraseña ingresada era incorrecta (causando pánico en muchos que creían que el mensaje era una indicación de que su cuenta había sido hackeada).

Noticia en desarrollo

Imágenes: Captura de pantalla