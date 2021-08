¿Publicar fotos de tus hijos en redes sociales? Sigue estos consejos

Las redes sociales fueron creadas para compartir y, por supuesto, para quienes son padres, una gran parte de esto es publicar fotos de los pequeños logros diarios de sus hijos.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad S2 Grupo, las publicaciones con niños y niñas en Internet aumenta durante las épocas de vacaciones y fechas especiales y no solo en las plataformas de fotografías. En TikTok también suben videos mostrando momentos tiernos. «Compartir fotos de nuestros hijos, sobrinos o familiares menores de edad no es un problema siempre que lo realicemos en entornos privados. El problema es que esto no lo solemos hacer así y cometemos tres errores, principalmente. Estos son aportar datos personales con la foto, lugar y hacerlas públicas. Sin darnos cuenta estamos generando una identidad digital a este menor que será casi imborrable en el futuro», asegura Miguel A. Juan, socio-director de S2 Grupo.

Por eso creo un decálogo con consejos que los padres de familia, tíos y abuelos deberían seguir para publicar imágenes de forma responsable y segura:

1. No publicar con geolocalización y evitar que aparezca información que identifique al menor (colegio, parques, uniforme escolar, vivienda, etcétera)

2. Nunca subir imágenes del niño sin ropa (esto es muy común en bebés, en lugares como playas o piscina, la hora del baño, etcétera.)

3. Si no hay un consentimiento por escrito, no publicar fotos de otros niños. Y, si se hace, pixelar o tapar su rostro.

4. Ser selectivo con lo que se publica y no permitir que toda su vida sea expuesta en redes sociales. Podría avergonzarse en el futuro.

5. Es fundamental hacer un uso responsable de las imágenes en Internet para ser un ejemplo para nuestros hijos. Si no, será difícil que ellos lo hagan.

6. Nunca lo etiquetes con su nombre y evitarás que salga en buscadores como Google.

7. Comparte las imágenes solo con personas de total confianza y pide a tus familiares que no las compartan.

8. Si públicas en redes, no lo hagas para todos tus contactos . Reduce lo máximo posible la exposición.

9. Recuerda que cualquier imagen que se publica en la red es muy difícil de eliminar por completo después.

Imágen: Freepik.