¿Qué sucedió entre Smile Lalis y Canal Uno?

La reforma tributaria radicada el pasado 8 de agosto por el nuevo gobierno ha generado todo tipo de comentarios, críticas y memes. Uno de los puntos que más ha causado controversia son los impuestos que se implementarían a la comida chatarra y todo tipo de golosinas. De hecho, el tradicional Chocoramo ha sido uno de los productos de los que más se ha hablado por el alza que tendría.

Esta semana el Canal Uno sacó una noticia titulada ‘Internautas lamentan impuesto al Chocoramo con reforma tributaria de Petro’, acompañada de una fotografía de la tradicional torta y de Daniela Beltrán, mejor conocida como Smile Lalis, creadora de contenido y activista política.

Esto no agradó mucho a la influenciadora quien expresó en sus redes la inconformidad con el contenido, ¿por qué? Lalis ha manifestado en repetidas ocasiones el acoso que ha recibido en redes sociales por personas “gordofóbicas”, argumentando así que la imagen de ella (que fue usada sin su consentimiento) podría prestarse para incrementar el acoso que recibe.

Yo me espero todo de los trolls de Twitter, pero de @Canal1Colombia, me extraña.

Están usando mi imagen para seguir con el acoso que he recibido durante 3 años por mi cuerpo.

Si debo tomar acciones legales, lo hago. @migueldelrioabg pic.twitter.com/DzxLXRx4v4 — Lalis (@smilelalis) August 9, 2022

¿Puede ser una captura de pantalla usada sin permiso?

El caso ha llamado la atención de los internautas p0r varías razones. Para empezar la notica (que fue removida del sitio, incluso después de remplazar el montaje) no hacía mención de la influencer. En vez de eso se dedicaba a recopilar reacciones de personas en Twitter y en ningún caso hacía mención de Lalis.

¿Por qué uso entonces el medio la imagen de la influenciadora? Hasta el momento Canal Uno no ha respondido a las acusaciones realizadas por redes, pero es posible que en vez de un caso de matoneo se trate solo de un mal uso de recursos en Internet. La imagen utilizada proviene de una captura de pantalla de una entrevista que la influenciadora realizó para Revista Semana y que, quizás para desconocimiento del medio de comunicación, ha sido utilizada en repetidas ocasiones para acosarla.

Aunque pueda parecer un tema menor, el uso de este tipo de imágenes no solo implica el paredón público en redes sociales (como ocurrió en este caso), sino problemas juridicos, pues técnicamente el medio de comunicación no contaba con la autorización para usarla. Incluso siendo una captura de pantalla (el hecho de que el video en YouTube sea público no implica que elementos parciales de él puedan ser utilizados sin autorización).

Es un tema peliagudo, en especial considerando lo normalizado que está el usar estas imágenes que vienen de memes y que suelen tener a personas como centro. Por fuera del escandalo, resulta en una lección y caso importante para entender la importancia de tener en cuenta el origen y contexto de una imagen antes de editarla y publicarla en la Internet (incluso si no eres un medio de comunicación).

Imagen: Montaje ENTER.CO