Pronto podrás compartir en BeReal lo que estás escuchando en Spotify

Finalizando las cuarentenas a las que tuvimos que someternos por la pandemia por el COVID-19, un nuevo fenómeno llegó a las redes sociales. Por ese tiempo algunos jugábamos Parchís, otros aprendíamos a usar Netflix Party y Among Us tomó mucha más fuerza. Sin embargo, BeReal fue la red social que llegó a revolucionar la industria, gracias a la inmediatez y la improvisación que requiere la app.

Ahora, la aplicación está desarrollando una nueva función que nos recuerda a la época de Messenger, cuando podíamos mostrarle a nuestros contactos lo que estábamos escuchando. Se trata de una colaboración entre BeReal y Spotify, con la que pretenden permitirle a los usuarios compartir lo que están escuchando en tiempo real.

Alessandro Paluzzi, experto en ingeniería inversa y conocido por su precisión con las filtraciones, fue el encargado de revelar la nueva función que llegaría a la red social. Paluzzi solo adelantó que : “BeReal está trabajando en una nueva función: Música. Comparte con tus amigos lo que estás escuchando actualmente cuando publicas tu BeReal”, en su cuenta de Twitter.

#BeReal is working on a new feature: 🎵 Music 👀

ℹ️ Share with your friends what you’re currently listening to when you post your BeReal. pic.twitter.com/qsk3fgtq2l

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 13, 2023