Pornhub remueve todos sus videos no autorizado

La semana pasada reportamos uno de los cambios más importantes en Pornhub, la plataforma de pornografía más grande de la Internet. Esta semana otro cambio ha ocurrido y es que el sitio removió todos los videos no verificados de su servidor. Se trata de una purga importante, pues eliminó aquellos que no hayan sido subidos por un ‘socio creador’ o por usuarios verificados. Aunque el número de videos removidos no fue presentado, se trata de una purga masiva considerando que hasta la semana pasada cualquier persona podía subir un video a la plataforma.

No es el único cambio en camino. De acuerdo con Vice el portal también comenzará revisar y verificar que todos los videos subidos a la plataforma cumplan con sus requisitos de seguridad.

Los cambios son el efecto de un artículo publicado la semana pasada por The New York Times. La pieza reveló que la plataforma estaba siendo utilizada para subir contenido de maltrato, violaciones y de trata de mujeres y menores. Esto, a través de contenido subido por usuarios no autorizados. Citando varios testimonios de mujeres que habían visto sus videos en la plataforma una y otra vez, el artículo solicitaba al servicio el no permitir a usuarios no verificados el subir contenido, el impedir las descargas de videos y el incrementar sus herramientas de moderación. Las tres solicitudes han sido llevadas a cabo.

Te puede interesar: Pornhub se obliga a cambiar políticas de subida de videos

La plataforma, que tiene su sede en Canadá, aseguró en un comunicado que las críticas han venido no por la denuncia, sino por el tipo de portal y contenido que tienen.

“Está claro que el ataque a Pornhub no se debe a nuestras políticas y cómo nos comparamos con nuestros compañeros, sino porque somos una plataforma de contenido para adultos. Los dos grupos que han encabezado la campaña contra nuestra empresa son el Centro Nacional de Explotación Sexual (antes conocido como Morality in Media) y Exodus Cry / TraffickingHub. Estas son organizaciones dedicadas a abolir la pornografía, prohibir el material que afirman es obsceno y cerrar el trabajo sexual comercial. Estas son las mismas fuerzas que han pasado 50 años demonizando a Playboy, la Fundación Nacional de las Artes, la educación sexual, los derechos LGBTQ, los derechos de las mujeres e incluso la Asociación Estadounidense de Bibliotecas. Hoy, resulta ser Pornhub”, leer la entrada en su blog hablando sobre los cambios recientes.

Por supuesto, estos cambios tienen una motivación más económica. La plataforma siempre ha tenido inconvenientes asegurando su convenio con plataformas de pago para su contenido. Pero, hasta hace poco, en general su imagen no estaba relacionada con algún tipo de contenido necesariamente ilegal. La denuncia prendió no solo las alarmas de sus usuarios, sino también patrocinadores. En octubre de este año MasterCard y Visa cortaron las posibilidades de pago con este sitio después de encontrar material ilegal en él. A esto se suma las protestas y acusaciones recientes, que han puesto presión en el ingreso de pauta por parte de patrocinadores. Nadie quiere ser ser asociados con este tipo de contenido, ni siquiera en la industria del porno.

Imágenes: Pornhub