¿Por qué una empleada de Meta sería ‘símbolo’ de inservibles en empresas?

La joven que se ha hecho viral por un vídeo publicado en TikTok donde muestra su supuesta cotidianidad, ha recibido varias críticas donde la catalogan como un ejemplo del ‘peso muerto’ que integra la nómina de los gigantes tecnológicos, como Meta; o sea los empleados inútiles.

En su perfil de LinkedIn, Riley Rojas aparece como jefa de producto en Meta desde enero de 2021. La mujer de 23 años, publicó el vídeo en TikTok en octubre, unas semanas antes de que Mark Zuckerberg despidiera a 11 mil empleados de la compañía.

En el video, Rojas narra su día a día incluyendo en la oficina, y lo primero que al parecer sorprendió a los internautas es que ‘trabajando así’ haya sobrevivido a los despidos masivos.

La empleada mostraba en el clip su agenda y una lista de tareas que incluía trabajo, ejercicio y la palabra inglesa vibe, que se puede traducir como dejar fluir buenas energías.

En la supuesta rutina diaria se le ve haciendo ejercicio antes de desayunar y tomar un café en una oficina de Meta. Luego aparece trabajando en la azotea antes de ir a comer y volver a casa.

La trabajadora tecnológica eliminó el vídeo de TikTok, pero otro usuario lo publicó en Twitter cuando este acumulaba más de 3,4 millones de visitas.

I thought this was fake, but Riley Rojas is actually a product manager @ $META who is responsible for monetizing ads.

And she uses TikTok instead of Reels. 🤡

Yeah, it’s time for some layoffs. https://t.co/KuGEXLogaK

— Leo Sun (@TMFSunLion) October 26, 2022