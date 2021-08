¿Por qué nos gusta ver fotos de comida en las redes sociales?

Sin importar que tipo de contenidos consumas a través de redes sociales, muy seguramente aquí y allá te has encontrado con una receta o la foto de un plato y no lo has pensado dos veces para darle ‘Me gusta’. Esto es porque ver una foto o tener el plato enfrente genera el mismo tipo de placer y felicidad en tu cerebro.

Un estudio, publicado en Society for Consumer Psychology, encontró que somos felices cuando miramos publicaciones de comida en Internet porque ver este tipo de platos activa los mismo receptores en nuestro cerebro que cuando tenemos la comida al frente de nosotros. De hecho, se trata de una parte del cerebro relacionada con el placer y gratificación la que genera esta sensación.

El estudio también asegura que los platos con más calorías generan más engagement (me gusta, comentarios, compartir) entre los usuarios. Para su desarrolló usaron los videos de Tasty, recetas en 30 segundos y las compararon con otro tipo de publicaciones como moda, deporte y más.

También te podría interesar: Redes sociales: 57 % se deja influir de ellas a la hora de votar.

Las comidas densas en calorías (como la pizza, hamburguesa y perros calientes, entre otros) tienen en nuestra mente la omagen de mayor placer al comerlas. Probablemente, unas de esas tres es tu plato favorito, por lo que es normal que tu cerebro reaccione positivamente a este tipo de imágenes, explica el portal South China Morning Post. Cuando comemos este tipo de comida, soltamos dopamina, el neurotransmisor causante de sensaciones placenteras y la sensación de relajación. Hay más posibilidades de que una imagen se vuelva viral cuando se trata de una hamburguesa que de una fruta.

Finalmente, el estudio llama la atención en la importancia que tienen las redes sociales para formar opiniones y hábitos en las personas y deja la pregunta ¿Habrá forma de llamar la atención en comidas como verduras y frutas en lugar de comida chatarra?

Tú, qué opinas, ¿Te produce la misma sensación la imagen de una hamburguesa que la de una ensalada?

Imagen: Capturas de pantalla de Instagram.