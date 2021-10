¿Por qué Facebook, WhatsApp y Messenger estuvieron caídos?

Estuvimos seis horas sin los servicios de Facebook... ¿Pero cuál fue la razón de esta falla tan importante en la red social?

Pasamos seis horas sin algunas de las redes sociales más importantes de la Internet. Los memes fueron buenos, las excusas para no trabajar variadas y, más importante, descubrimos cuánto nos hemos acostumbrado (o a ignorarlas) en los años recientes. ¿Pero cuál fue la causa de este apagón masivo de las plataformas de Facebook?

Lo que sabemos es que la causa por la que no pudimos utilizar sus servicios fue un problema con el Sistema de Nombres de Dominio (DNS por sus siglas en inglés) de la compañía. Revisando los detalles del error, descubrimos que el error exacto era que el DNS no tenía respuesta y los IP de infraestructura no eran accesibles. En términos más sencillos es que el ‘directorio’ de la Internet que permite ubicar un sitio web y conectarlo no podía encontrar a las páginas de Facebook.

Diferentes expertos en seguridad han apuntado, además, a que posiblemente la falla estuviera relacionado con el mecanismo Border Gateway Protocol o BGP. De nuevo, si tuviéramos que utilizar la analogía del directorio de Internet, el DNS funciona al dar a un sitio web un ‘número telefónico’ que permite identificarlo. Por otro lado, el BGP funciona más como la ruta que esta solicitud toma entre los servidores y el dispositivo que está solicitando el servicio. Lo que ocurrió hoy es que, por alguna razón, estos BGP fueron retirados, lo que desconectó a las páginas y servicios de Facebook del resto de la Internet.

To be more precise (and Geek Factor 5) the BGP routes serving Facebook’s authoritative DNS were withdrawn, rendering all Facebook domains inaccessible. That’s per @DougMadory , who knows a few things about BGP/DNS.

— briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021