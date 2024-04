¿Por qué es tendencia? Google despide a empleados que protestaron por contrato con Israel

Las redes sociales hoy están comentando el despido de 28 empleados de Google que el día 17 de abril realizaron una protesta contra un contrato de 1.2 mil millones de dólares que la empresa realizó con Israel.

A través de redes sociales se están compartiendo videos en los que se muestra el momento en el que un grupo de empleados son expulsados de las instalaciones. Los videos también muestran que estas personas se encontraban realizando una demostración pacífica.

Nah guys

Those google employees that are protesting are actually the real goats. They really put their money where their mouth is pic.twitter.com/XDXwayLuPC

— babs (@thelordbaeIish) April 18, 2024