Dos de los más grandes streamers de Twitch se ‘toman un descanso’ del negocio

Pokimane y Ninja, dos de los streamers más grandes de Twitch (y en general de la industria) han anunciado su decisión de tomarse un descanso de la plataforma y, en general, del streaming para dedicarse a otros proyectos.

Es algo importante, considerando que los dos son de las figuras más influyentes en la plataforma. Tyler ‘Ninja’ Blevins tiene más de 18.3 millones en la plataforma y es una de las figuras claves en convertir a Fortnite en el fenómeno que es hoy. Pokimane, por otro lado, es una de las mujeres más populares en la plataforma con 9.2 millones de seguidores.

En el caso de Ninja, su descansó llegó de forma algo abrupta. El streamer compartió a través de su cuenta en Twitter el mensaje “Necesito un descanso… no sé cuándo regresará o en dónde”. Esto fue antes de que él suspendiera sus cuentas.

I just need a break…I don’t know when I will be back, or where

