Para mayor confusión, Twitter está regresando la verificación a celebridades muertas

El caos que ha generado el cambio de la política de verificación en Twitter se mantiene y, una vez más, la falta de comunicación por parte de la compañía es el principal problema. Este fin de semana muchas celebridades como el escritor Stephen King, el Papa Francisco o el director James Gunn se mostraron confundidos después de que sus cuentas volvieran a ser verificadas. Pero, más curioso todavía, es que Twitter parece estar regresando la medalla azul incluso a perfiles de figuras públicas que ya están muertas.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

Por ejemplo, Twitter ahora ha vuelto a entregar a Chadwick Boseman, Anthony Bourdain, Norm Macdonald, Michael Jackson y Kobe Bryant la verificación en sus perfiles. Vale la pena mencionar que, en todos estos casos, la descripción de esta medalla asegura que estas cuentas tienen Twitter Blue, pese a que ninguno de ellos ha pagado por el servicio de la red social.

¿Entonces la verificación es paga o no?

Inicialmente Twitter anunció que solo los usuarios pagos tendrían la verificación activada en sus cuentas. Sin embargo, solo unas horas después, William Shatner y LeBron James acudieron a la red social para aclarar que tenían Twitter Blue, pese a que no habían pagado. Más tarde, ese mismo 21 de abril, Elon Musk aseguró que él personalmente estaba pagando por que estos perfiles mantuvieran su suscripción.

Pero el fin de semana el número de figuras pagas con ‘Twitter Blue’ gratis incrementó al punto en que resulta difícil creer que el CEO de la compañía está pagando por todos ellos (en especial por los muertos). Por desgracia, Twitter no ha corroborado si este ajuste es parte de su nueva política, si es una ‘verificación’ de prueba que las personas podrán conservar o si en algún momento tiene planeado distinguir cuáles cuentas son pagas y cuáles son ‘verificaciones de cortesía’.

Lo que sí parece confirmar el cambio en dirección es que la apuesta de Musk por quitar la verificación a las cuentas de figuras públicas fue equivocada. ¿Quién podría predecir que algunas de las personas con más alcance y visibilidad del mundo no estarían dispuestas a pagar 8 dólares por el privilegio de una medalla azul? Y la razón es sencilla: las celebridades no tienen necesidad de incrementar el alcance de sus publicaciones. Por supuesto, a Musk sí le interesa que ellos tengan la medalla en su perfil. Después de todo, el CEO de Twitter vendió la suscripción como la oportunidad de ‘ser como las celebridades’ y no hay mucho sentido en poseer el chulo azul de Twitter si ya todas las personas importantes no lo tienen

Lo que sí demuestra el cambio en la política era el verdadero objetivo de Musk: las organizaciones, compañías y medios de comunicación que dependen de las redes sociales. Twitter entiende que son estos perfiles los que necesitan el empujón que entrega el algoritmo al momento de recomendar un tuit en la sección de ‘Para Ti’ o lo vital que es contar con un perfil ‘oficial’ para evitar cuentas que dupliquen su contenido y ganen seguidores haciendo lo mismo. Son ellos los que, en su mayoría, se vieron obligados a activar una suscripción a Twitter Blue o incluso obtener la insignia dorada para organizaciones por 1000 dólares al mes.

Imágenes: Archivo ENTER.CO