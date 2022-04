Así puedes cambiar el orden de tu feed en Twitter de manera cronológica

Una de las cosas que a muchos puede volver locos es que las publicaciones en su línea de tiempo no aparezcan en orden cronológico. Es un cambio que plataformas como Twitter hicieron hace algunos años, con el objetivo de promover primero los contenidos que el algoritmo crees que puedes disfrutar, antes que aquellos que han sido publicados de manera reciente.

The Home and Latest timelines are now just a swipe away for everyone on iOS, and soon on Android and web.

Tap the ✨ icon to pin (or unpin) the Latest timeline to your Home tab for easy access. https://t.co/cj7ofY3CZq pic.twitter.com/XR0ALOQ5Y6

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 10, 2022