Twitter estaría desarrollando ‘Twitter articles’

Si eres de los que utiliza Twitter hace al menos 10 años, recordarás que las publicaciones no podían pasar de los 140 caracteres. Con el paso del tiempo, el equipo de trabajo tras la aplicación, decidió aumentar esto a 280 caracteres. Sin embargo, para los usuarios, este espacio no es suficiente y la aplicación finalmente está trabajando en brindar un espacio más amplio.

Se trata de Twitter Articles, un nuevo formato donde los usuarios podrán compartir contenidos más extensos. Por supuesto, estos nuevos contenidos podrán superar los 280 caracteres, aunque aún se desconoce cuál será su nuevo límite. Esto fue descubierto y anunciado por Jane Manchun Wong, escritora técnica y filtradora de las actualizaciones de la aplicación.

A través de su cuenta de Twitter, Manchung Wong informó que el código de servicio deja ver los nuevos ‘Articles’. Aunque la aplicación no se ha pronunciado de manera oficial, un portavoz de la compañía a través de un comunicado comentó a CNET. “siempre está buscando nuevas formas de ayudar a las personas a iniciar y participar en conversaciones” y que pronto compartirá más sobre su trabajo al respecto.

Twitter is working on “Twitter Articles” and the ability to create one within Twitter

Possibility a new longform format on Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 2, 2022