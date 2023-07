¡OJO! Twitter anunció que TweetDeck dejará de ser gratis después de 30 días

Otro día, otra función de Twitter que se esconde detrás de un muro pago. Después de un fin de semana de caos y la decisión de imponer un límite a la cantidad de publicaciones que pueden ser vistas la red social anunció un nuevo cambio en TweetDeck, su aplicación web para poder ver, enviar y administrar cuentas, listas y búsquedas: ahora las cuentas solo tendrán 30 días para poder acceder al servicio de manera gratuita, después de este tiempo tendrán que ser perfiles verificados si quieren seguir utilizando el servicio.

El anuncio de esta versión paga de TweetDeck se realizó a través del perfil de Soporte de Twitter (que además de Elon Musk es el único otro canal de comunicación que tiene hoy la red social) y se presentó como una nueva ‘nueva y mejorada versión’ de la app web.

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.

Some notes on getting started and the future of the product…

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 3, 2023