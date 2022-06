TweetDeck para Mac dejará de funcionar pronto

Aunque Twitter no ha anunciado a través de su cuenta oficial, blog o página web sobre la cancelación de TweetDeck, ya es un hecho que debemos decirle adiós. Desde el día de hoy aquellos usuarios que utilizan esta versión para Mac se encontraron con una alerta que lo notifica.

La notificación, tal y como lo informan desde 9to5Mac, aparece en la esquina superior derecha con sus característicos colores azul y blanco, y el mensaje es bastante concreto. “TweetDeck para Mac se despide A partir del 1 de julio, se eliminará la aplicación TweetDeck para Mac. Puede continuar accediendo a TweetDeck en la web” se lee en la advertencia.

Además de esto, el anuncio no cuenta con un botón que conduzca a más información sobre el hecho, o alguna otra función que le brinde más datos sobre la decisión al usuario. Por el contrario, el único botón que se encuentra dentro de la advertencia es “visita la web” con el que, como se indica, el usuario se puede redirigir a la versión tradicional de escritorio desde el sitio web. De hecho, el banner tampoco cuenta con una opción para cerrar o descartar.

Lo cierto es que desde el próximo 1 de julio esta versión para Mac dejará de funcionar, no sabemos si solo no se podrá acceder o si dejará de recibir soporte, el cual, por cierto, hace un buen tiempo no recibe. Lo último que supimos sobre TweetDeck para Mac es que el año pasado recibió una revisión que lo puso en línea con la versión web de Twitter.

Cuando se conoció de este movimiento, desde la red social admitieron que la aplicación para Mac no había recibido “mucho amor”. Además, en ese momento agregaron que este servicio que era propiedad de Twitter, seguiría recibiendo inversiones tanto económicas como de tiempo y trabajo.

No obstante, esto quedó en palabras, pues desde entonces no se han conocido cambios en la aplicación, ahora nos encontramos con su adiós. Por supuesto, la cancelación abrupta de la aplicación toma por sorpresa a los usuarios, pues sabemos que mantenerla no debería significar mayor esfuerzo para Twitter, ya que es una implementación de envoltorio del sitio web.

Imagen: Montaje ENTER