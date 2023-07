Finalmente pasó: Elon Musk puso una paywall a Twitter para ocultar sus errores

Después de que usuarios de Twitter notaran que la plataforma ya no permitía acceso a usuarios no registrados a la red social y un fin de semana lleno de fallos masivos: ahora Elon Musk finalmente ha hecho el cambio que todos sabíamos y esperábamos que realizara en algún momento de su vida: poner una barrera paga en Twitter para ocultar sus errores.

A través de su cuenta en la red social Musk anunció que la plataforma de manera temporal implementará límites ‘temporales’ a la cantidad de publicaciones que los usuarios podrán ver. De acuerdo con Musk los usuarios verificados podrán ver 8.000 publicaciones al día, los usuarios no verificados podrán ver 800 publicaciones al día y los usuarios no verificados tendrán solo acceso a 400 publicaciones al día.

